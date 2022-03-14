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إيلاف من دبي: اعتمدت دبي الأربعاء أول قوانينها لتنظيم الأصول الافتراضية، وأنشأت هيئة تنظيمية للإشراف على عمل هذا القطاع المتنامي بشكل سريع، وتطوير إطار تنظيمي للأصول الافتراضية، بهدف جذب أشكال جديدة من الأعمال التجارية، تزتمناً مع احتدام المنافسة الاقتصادية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية إن قانون تنظيم الأصول الافتراضية "يهدف إلى أن تكون دبي والإمارات عمومًا لاعبًا رئيسيًا في تصميم مستقبل الأصول الافتراضية عالميًا"، مضيفًا أن سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ستشرف على تطوير أفضل بيئة أعمال في العالم للأصول الافتراضية "تنظيمًا وترخيصًا وحوكمة واتساقًا مع الأنظمة المالية المحلية والعالمية".

يطبق هذا القانون الجديد في كل دبي، باستثناء مركز دبي المالي العالمي، المنطقة المالية الحرة التي تملكها الدولة.

رائجة وبمبالغ هائلة

يأتي هذا القانون في وقت صارت فيه الأخبار عما يطلق عليه NFT أو NFTs من أكثرها رواجًا. ويظهر في كل فترة زمنية خبر عن بيع صورة أو مقطع موسيقي أو حتى تغريدة تويترية بمبالغ هائلة، تصل إلى الملايين من الدولارات. لكن، على الرغم من ذلك، يبقى مصطلح NFT غير مفهومًا لمعظم الناس، بعيدًا عن ارتباطه بالعملات الرقمية أو المشفرة.

NFT هي اختصار Non-Fungible Tokens، أو رموز غير قابلة للاستبدال. لكن، كما يتضح، جملة "غير قابلة للاستبدال" مبهمة بعض الشيء. فهي تعني باختصار أنها فريدة ولا يمكن استبدالها بشيء آخر. على سبيل المثال، العملات الرقمية مثل عملة بتكوين قابلة للاستبدال، حيث يمكن استبدال عملة واحدة بأخرى مثلها لها القيمة نفسها. لكن بالنسبة إلى NFT، فهذه أصول رقمية لكل منها قيمة مختلفة لا يمكن استبدالها بأصول أخرى.

مثل لوحة موناليزا

للتوضيح، يمكن مقارنة NFT بلوحة "موناليزا"، حيث يمكن أي شخص الذهاب إلى المتحف ومشاهدة اللوحة والتقاط صورة لها، لكن لا يمكنه إحضار اللوحة معه إلى المنزل لأنه لا يملكها. إلا أن اللوحة المعلقة على الجدار في منزلك تشبه لوحة NFT لأنها ملكك كلها، وأنت تقرر ما تريد أن تفعل بها.

كل العملات الرقمية أو المشفرة مثل "بتكوين" و "إيثر" و "دوج" وغيرها من الرموز القابلة للاستبدال، حيث يمكن استبدال كل عملة بعملة مماثلة لها، فللعملتين القيمة نفسها تمامًا. لكن بالنسبة إلى الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs، فهي شكل من أشكال الأصول الرقمية، ولكل NFT تقييم فريد لا يمكن استبداله بآخر، حيث لا يمكن على سبيل المثال استبدال منزل بمنزل آخر في الشارع نفسه، ولو كان له المساحة نفسها عدد الغرف نفسه.

تعتمد الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال على تقنية بلوكشين التي تعتمد عليها العملات الرقمية، وتحديدًا على نفس تقنية بلوكشين التي تعتمد عليها عملة ايثيريوم (Ethereum blockchain)، حيث يمكن التقنية تخزين معلومات إضافية تجعلها تعمل بطريقة مختلفة عن عملة ايثيريوم نفسها، ويمكن تقنيات بلوكشين الأخرى أيضًا توفير إصدارات خاصة من تقنياتها تدعم NFT أيضًا.

سهلة التتبع

نظرًا لاعتمادها على تقنية بلوكشين، من السهل تتبعها بشفافية والتحقق من صحتها وأصالتها، حيث تسجل التقنية التاريخ الكامل لجميع مالكيها. ويرى بعضهم أن الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال هي بمثابة عقد رقمي كالعقود الرقمية المختلفة.

يمكن لأي أصل رقمي أو ملف رقمي باختصار أن يكون من الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال (NFT)، بما فيها الرسومات والموسيقى ومقاطع الفيديو والصور المتحركة (Gifs) وأي نسق رقمي آخر. لكن معظم الرموز غير القابلة للاستبدال الآن متعلقة بالفن الرقمي، كما يمكن أن تكون تغريدة على تويتر. فقد باع جاك دورسي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لتويتر، إحدى تغريداته بصفتها اصلًا غير قابل للاستبدال مقابل نحو 3 ملايين دولار.

يوجد العديد من المنصات أو المتاجر لتداول الأصول الرقمية أو الرموز غير القابلة للاستبدال مثل SuperRare وNifty Gateway وFoundation وVIV3 وBakerySwap، إضافة إلى كل من Axie Marketplace وRarible وNFT ShowRoom وNBA Top Shot وغيرها.