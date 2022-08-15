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يريفان: ارتفعت حصيلة الانفجار الذي وقع الأحد في منطقة تجارية في العاصمة الأرمينية ولم تحدّد أسبابه بعد إلى ستة قتلى، وفق ما أعلنت وزارة الحالات الطارئة الاثنين.

وتمّ انتشال ست جثث، حسبما صرح وزير الحالات الطارئة الأرميني أرمن بامبوختشيان للصحافة.

وأفاد بأن أكثر من 60 شخصا أصيبوا في الانفجار وأن 15 آخرين هم في عداد المفقودين.

ورجح بحسب تقديرات الوزارة، أن الانفجار لم يكن هجومًا، موضحًا أن حريقًا حصل في البداية، ثمّ حصل انفجار بعد ذلك بقليل.

ولفت إلى أن بؤرًا صغيرة من الحريق والدخان لا تزال في الموقع، مؤكدًا أن ذلك قد يستمرّ سبعة أيام.

وتتواصل أعمال التنظيف والإنقاذ في الموقع حيث انتشر أكثر من 350 عنصر إنقاذ، بحسب بامبوختشيان.

وأعلنت النيابة العامة الأرمينية فتح تحقيق مساء الأحد "في انتهاك قواعد تخزين منتجات سريعة الاشتعال" و"انتهاك قواعد الوقاية من الحرائق"، وهي مخالفات تسببت في وفاة عدّة أشخاص نتيجة "الإهمال".

وصباح الاثنين، زار رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان موقع الانفجار، بحسب مكتبه الإعلامي.

ولم يُكشف بعد عن ملابسات هذا الانفجار الذي وقع بعد الظهر في سوق سورمالو لمبيعات الجملة. وتلقى هذه السوق عادة إقبالا كثيفا الأحد.

ونقلت وسائل إعلام عن شهود أن الانفجار حدث في موقع كانت ألعاب نارية مخزّنة فيه.

وبعيد الانفجار، انتشرت صور وتسجيلات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر دخانا أسود كثيفا يتصاعد في الهواء ويسمع فيها دويّ. تسببت الحادثة بانهيار مبنى.

خضة في أرمينيا

وهزّ الانفجار بلدا يمرّ أصلا بفترة عصيبة. إذ تشهد أرمينيا، الدولة الصغيرة في منطقة القوقاز والبالغ عدد سكّانها نحو ثلاثة ملايين نسمة، فترة صعبة منذ حرب العام 2020 مع أذربيجان المجاورة والتي انتهت بهزيمة وأزمة سياسيّة كبيرتَين.

وبُعيد الانفجار في سوق سورمالو، تمّ إخلاء مترو يريفان بسبب تهديد بوجود قنبلة، حسب السلطات التي أوضحت لاحقًا أنّه لم يُعثر على شيء في نهاية المطاف.