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بكين: أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء توسع النشاط الصناعي في الصين خلال شهر كانون الثاني/يناير بعد أربعة أشهر من الانكماش، وذلك مع انتعاش الاقتصاد الصيني في أعقاب تخفيف القيود الصارمة المتعلقة بكوفيد.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي، وهو المقياس الرئيسي لإنتاج المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى 50,1 نقطة مقابل 47,0 في كانون الأول/ديسمبر، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاءات.

وخالفت الأرقام التراجع المستمر منذ أيلول/سبتمبر كما تخطت ال50 نقطة.

أما مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الذي يشمل قطاع الخدمات والبناء فقد ارتفع الى 54,4 نقطة في كانون الثاني/يناير، مقابل 41,6 في كانون الأول/ديسمبر.

وتخلت بكين الشهر الماضي بشكل فجائي عن سياسة"صفر كوفيد" لكبح انتشار فيروس كورونا التي شملت عمليات إغلاق صارمة، ما أثار احتجاجات غير مسبوقة وعرقل الأعمال في البلاد.

ونما اقتصاد الصين بنسبة 3 بالمئة فقط العام الماضي في أبطأ وتيرة له منذ أربعة عقود، حيث أعاقت قيود كوفيد وأزمة سوق العقارات الاقتصاد.