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واشنطن: قُتل شخصان وفُقد تسعة آخرون، جراء انفجار وقع الجمعة في مصنع للشوكولا في ولاية بنسلفانيا في شرق الولايات المتحدة، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وذكرت محطة "دبليو اف ام زد" التلفزيونية المحلية أنّ الحادث وقع في مصنع شركة "ار ام بالمر" في ويست ريدينغ قبيل الساعة 17,00 (21,00 بتوقيت غرينتش).

وقالت وكالة إدارة الطوارئ في بنسلفانيا للتلفزيون إنه بالإضافة إلى القتيلَين والمفقودين التسعة، تم نقل ستة أشخاص إلى مراكز طبية.

وقالت سامانتا كاغ، رئيسة بلدية ويست ريدينغ، في مؤتمر صحافي متلفز إن المصنع "دُمّر بشكل شبه كامل".

وأظهرت لقطات تلفزيونية اندلاع حريق وسط الأنقاض بعد الانفجار فيما يحاول عناصر الإطفاء إخماده.

وقالت السلطات إن التحقيق جار لمعرفة سبب الانفجار. وطرحت إدارة الطوارئ في بنسلفانيا فرضية تسرّب الغاز.

وتُنتج شركة "ار ام بالمر" الشوكولا للمناسبات في هذا المصنع منذ العام 1948، مثل الأرانب المصنوعة من الشوكولا لعيد الفصح أو القلوب المصنوعة من الشوكولا في عيد الحب، وفقًا لموقعها على الإنترنت.