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سان فرانسيسكو: نشر مؤسس شركة "ميتا" ورئيسها مارك زاكربرغ، صوراً من أول بطولة جوجيتسو يشارك فيها، عبر فيسبوك وإنستغرام، منصتا التواصل الأساسيتان لشركته.

وفاز الملياردير بميدالية ذهبية وأخرى فضية لفريقه خلال البطولة التي نظّمت في مدرسة ثانوية قرب مقر المجموعة في سيليكون فالي.

وكان زاكربرغ أشار في مقابلة السنة الفائتة مع جو روغان إلى أنه درس فنون الدفاع عن النفس خلال فترة الجائحة، لأنّ الجانب "القتالي" لهذه الرياضة يمنحه الطاقة ويساعده في مواجهة الصعوبات في عمله.

تدريبات

ويتلقى زاكربرغ البالغ 38 عاماً تدريباته مع دايف كاماريلو الذي سبق له أن درّب عدداً كبيراً من أبطال الفنون القتالية.

وعلّق مدرب آخر يدعى خاي "ذي شادو" وو عبر إنستغرام أنّ "رؤية زاكربرغ أمس في البطولة مدهش. لم تتسم أي مباراة بالسهولة ويستحق زاكربرغ الفوز"، مضيفاً "إنّ مساعدته وتوفير نصائح له كانا شرفاً لي".

وفي العام 2022، شهدت المجموعة للمرة الأولى منذ إدراجها في البورصة عام 2012، انخفاضاً في العائدات المتأتية من الإعلانات وخسارة نسبة من مستخدمي فيسبوك، استعادتها لاحقاً.

إلا أنّ المجموعة انتعشت في الربع الأول مع تحقيقها نتائج مالية أفضل مما كان متوقعاً، تحديداً بسبب عمليات صرف موظفين فيها. فالشركة التي لم تتخذ قراراً بالصرف الجماعي منذ إطلاقها قبل 20 عاماً، سرّحت 11 ألف موظف في تشرين الثاني/نوفمبر (13 % من القوة العاملة في) و10 آلاف في آذار/مارس.