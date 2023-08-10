كييف (أوكرانيا): أعلنت كييف الخميس أنها فتحت ممرات "موقتة" على البحر الأسود ليلا للسماح بحركة السفن التي تنقل حبوبها رغم تهديدات روسيا التي حذرت هذه السفن من احتمال استهدافها من قبل جيشها.

وقالت البحرية الأوكرانية في بيان "تم الإعلان عن ممرات موقتة للسفن التجارية من وإلى الموانئ البحرية الأوكرانية على البحر الأسود".

وصرح المتحدث باسم البحرية اوليغ تشاليك لوكالة فرانس برس ان "الممرات مفتوحة منذ منتصف الليل" دون ان يحدد الى متى سيستمر هذا الوضع.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت سفن أبحرت من السواحل الأوكرانية أم لا.

وبحسب تشاليك فإن أي سفينة تبحر على البحر الأسود من الموانئ الأوكرانية "ستكون مزودة بكاميرات مراقبة" لتكون الرحلة البحرية "شفافة قدر الإمكان".

وصرح لوكالة فرانس برس ان السفن التي تصدر الحبوب الاوكرانية "لا تطرح اي تهديد عسكري".

في منتصف تموز/يوليو لم تجدد روسيا الاتفاق الذي سمح للحبوب الأوكرانية منذ الصيف الماضي بالخروج من الموانئ في جنوب البلاد رغم الحصار الذي فرضته روسيا.

بعد أيام في 19 تموز/يوليو حذّرت موسكو من أن أي سفينة تتجه إلى الموانئ الأوكرانية أو تغادرها ستُعتبر هدفا محتملا. كانت كييف ردت في اليوم التالي انها ستتعامل بالمثل مع السفن الروسية.

منذ ذلك الحين ازداد عدد الهجمات في البحر الأسود من الجانبين واستهدف الجيش الروسي مرارا ميناء أوديسا الكبير جنوب أوكرانيا وأيضا مرفأي إسماعيل وريني في هجمات نددت بها كييف ورأت فيها وسيلة لإعاقة صادراتها.