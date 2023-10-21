لوس انجليس: تمّ وقف برنامج جون ستيوارت الذي يُعرض عبر منصة "آبل تي في +" بصورة مفاجئة، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية، في قرار يعود إلى خلافات تحريرية بين الفكاهي والشركة الأميركية.

وأبلغ نجم البرامج الحوارية الأميركية جون ستيوارت، فريق عمله الخميس بأنّ مسؤولين من شركة "آبل" أبدوا تحفظات في شأن محتوى الحلقات المقبلة من برنامج "ذي بروبلم ويذ جون ستيوارت"، على ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

ولم تعلق شركة "آبل" مساء الجمعة على هذا الموضوع ردًا على أسئلة وكالة فرانس برس.

وأحدث جون ستيوارت ثورة في مفهوم الفكاهة السياسية في الولايات المتحدة قبل أن يتوقف عن تقديم برنامجه "ذي دايلي شوو" في العام 2015. وأطلق برنامج "ذي بروبلم ويذ جون ستيوارت" الذي يعرض نظرة أسبوعية ساخرة للأحداث الجارية، عام 2021 عبر "آبل تي في +".

لكنّ نيويورك تايمز نقلت عن أحد المصادر أنّ مديري آبل لم يوافقوا على الموضوعات التي يعتزم ستيورات مناقشتها في حلقاته المقبلة، وخصوصاً ما يتعلّق منها بالصين.

وقام رئيس "آبل" تيم كوك مؤخرا بزيارة مفاجئة إلى الصين، تحدّث خلالها عن علاقة "تكامل" بين شركته وبكين.

وتحدثت الصحيفة الأميركية أيضاً عن خلاف خول موضوع الذكاء الاصطناعي.