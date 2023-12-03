ميونيخ (ألمانيا): استؤنفت الرحلات الجوية صباح الأحد في مطار ميونيخ غداة تعليقها بسبب تساقط كثيف للثلوج تسبّب بفوضى في مقاطعة بافاريا حيث يتوقع أن تبقى حركة السكك الحديد مضطربة "على نطاق واسع" حتى الاثنين على الأقل.

وأفادت إدارة مطار ميونيخ على موقعها الإلكتروني "استؤنفت الرحلات منذ السادسة صباحًا (05,00 بتوقيت غرينتش)"، مشددة على أنه "من المتوقع حدوث اضطرابات في الحركة الجوية".

وأضافت إدارة ثاني أكبر مطار في ألمانيا بعد مطار فرانكفورت "ننصح المسافرين... اليوم بالتحقق مع شركات الطيران في أقرب وقت ممكن بشأن وضع رحلتهم قبل التوجه إلى المطار".

وعُلّقت حركة الطيران السبت بسبب تساقط الثلوج بكثافة، ما أدّى إلى شلّ حركة النقل في جنوب ألمانيا خصوصًا في مقاطعة بافاريا وعاصمتها ميونيخ.

أُغلقت المحطة الرئيسية لسكك الحديد في المدينة طيلة اليوم وتوقّفت الحركة على الخطوط الرئيسية التي تربط المدينة بمحيطها. وفي جميع أنحاء المنطقة، واجه الركاب إلغاء أو تأخير رحلاتهم بالقطارات.

ومن المتوقع أيضًا استئناف حركة السكك الحديد ببطء الأحد مع توقف تساقط الثلوج في ميونيخ، حسبما قالت شركة السكك الحديد "دويتشه بان".

"اضطرابات هائلة"

وتوقعت حصول "اضطرابات هائلة حتى يوم الاثنين على الأقلّ" بسبب "أضرار جسيمة ناجمة عن سوء الأحوال الجوية"، في حين ستبقى بعض الخطوط معطلة الأحد لا سيما تلك الرابطة بالنمسا وسويسرا.

وأضافت الشركة "لا نزال نوصي بإرجاء الرحلات من وإلى ميونيخ".

ونوّهت شركة النقل العام في المدينة إلى استئناف حركة الحافلات صباح الأحد، على أن تليها حركة بعض خطوط الترام والمترو.

وأدى تساقط الثلوج إلى إرجاء مباراة بايرن ميونيخ وضيفه أونيون برلين التي كانت مقرّرة السبت في المرحلة 13 من الدوري الألماني لكرة القدم.