إيلاف من القاهرة: أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على شركتي نقل في دولة الإمارات وهونغ كونغ ساهمتا بشحن سلع لصالح الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى ميسّر مالي تابع لجماعة الحوثي المدعومة من طهران في اليمن.

وقالت الوزارة في بيان إنَّ العقوبات شملت ست سفن، أبرزها السفينة MEHLE التي تملكها وتديرها شركة Cielo Maritime Ltd ومقرها هونغ كونغ، عقاباً على قيامها، باستخدام وثائق شحن مزورة، بشحن سلع إيرانية إلى الصين لصالح الوسيط المالي سعيد الجمل، الذي يقيم في إيران ويعمل لصالح الحوثيين.

كذلك طالت العقوبات السفينة SINCERE 02 التي تديرها شركة Global Tech Marine Services المسجلة في جزر مارشال ومقرها دولة الإمارات، لقيامها أيضاً بشحن بضائع إيرانية لصالح الوسيط الجمل نفسه.

إجراءات ضد الشبكات الإيرانية

وقالت الوزارة إنَّ الجمل، المصنف على قوائم العقوبات منذ عام 2021، شارك في مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية التي تنطوي على بيع السلع الإيرانية لخلق إيرادات للحوثيين وفيلق القدس.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون إن "الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات ضد الشبكات المالية الإيرانية غير المشروعة التي تمول الحوثيين وتسهل هجماتهم". وأضاف أن واشنطن ستتخذ "جميع الإجراءات المتاحة لوقف أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار وتهديداتهم للتجارة العالمية".

وقالت وزارة الخزانة إن إيرادات مبيعات السلع المشمولة بالعقوبات تدعم الحوثيين وهجماتهم ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن.

هجمات للتحالف الدولي

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا فجر الجمعة ضربات جوية ضد الحوثيين في اليمن، رداً على هجمات الجماعة المدعومة من إيران على سفن في البحر الأحمر.

وقالت وسائل إعلام أميركية عدة إن الضربات التي جاءت في أعقاب تحذيرات من الحلفاء الغربيين، شاركت فيها طائرات مقاتلة، واستعملت فيها صواريخ توماهوك، واستهدفت 12 موقعآً عسكرياً حوثياً.