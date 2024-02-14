لندن: أعلن مديرو The Body Shop في المملكة المتحدة، وهي شركة مستحضرات تجميل عمرها نحو نصف قرن تشتهر بالتزاماتها الأخلاقية، عن إفلاسها، ما يعرض أكثر من ألفي وظيفة للخطر.

وقد عيّنت الشركة خبراء من FRP Advisory للإشراف على الإدارة، وهو مسار معتمد في المملكة المتحدة يستعان فيه بخبراء ماليين لمحاولة إنقاذ أجزاء من الشركة.

وقالت FRP Advisory في بيان "اليوم، عيّن مديرو The Body Shop International Limited توني رايت، وجوف رولي، وألاستير ماسي من شركة استشارات الأعمال (FRP) كمديرين مشتركين للشركة التي تدير أعمال The Body Shop في المملكة المتحدة".

وأشارت إلى أن "اتباع هذا النهج يوفر الاستقرار والمرونة والأمان لإيجاد أفضل الوسائل لتأمين مستقبل The Body Shop وتنشيط هذه العلامة التجارية البريطانية الشهيرة".

وسيعمد المسؤولون إلى إبلاغ الدائنين والموظفين ضمن المهل القانونية.

وقد بيعت العلامة التجارية البريطانية في نهاية عام 2023 من جانب مالكتها البرازيلية Natura Cosmeticos إلى صندوق الاستثمار الألماني Aurelius.

وكانت قيمة الصفقة أقل بكثير من مبلغ المليار يورو الذي دفعته الشركة البرازيلية عندما اشترت المجموعة من العملاق الفرنسي "لوريال" في عام 2017.

تأسست The Body Shop عام 1976 في برايتون، بجنوب المملكة المتحدة، ولديها متاجر حالياً في 89 سوقاً حول العالم، بينها ما يقرب من مئتين في المملكة المتحدة.

وتبيع The Body Shop منتجات للاستحمام والجسم مصنوعة من مكونات طبيعية ومستحضرات للعناية بالبشرة والشعر والعطور والمكياج.

يقع مقر الشركة الرئيسي في لندن، وتوظف حوالى 7000 شخص عالمياً، بينهم 2200 في المملكة المتحدة.