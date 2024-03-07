فرانكفورت: أعلنت شركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا الخميس أن أرباحها تضاعفت في 2023 بفضل زيادة الطلب مع استمرار انتعاش قطاع الطيران إثر جائحة كوفيد-19.

وسجلت المجموعة أرباحا صافية بلغت 1,67 مليار يورو (1,82 مليار دولار) مقارنة بـ791 مليون يورو في 2022.

والرقم أدنى بقليل من الأرباح التي توقعها محللون استطلعت آراؤهم شركة البيانات المالية فاكتشيك، وقدروا المبلغ بنحو 1,8 مليار يورو.

لكنه لا يزال يمثل العام الثاني على التوالي لتسجيل أرباح للمجموعة التي تشمل لوفتهانزا ويورووينغز والنمساوية والسويسرية وخطوط بروكسل، بعد عامين من الخسائر بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بالوباء.

وأشادت لوفتهانزا في بيان بالنتائج وقالت إنها ناجمة عن "استمرار الطلب المرتفع على السفر ونتيجة قياسية أخرى" في قسم الصيانة لديها.

وكغيرها من مجموعات الطيران تضررت لوفتهانزا بشدة عندما تسبب فيروس كورونا في توقف السفر الجوي العالمي، وحصلت على خطة إنقاذ من الحكومة الألمانية في 2020.

لكن الشركة، إحدى أكبر مجموعات الطيران في أوروبا، انتعشت بقوة مع زيادة الطلب عقب رفع تدابير الإغلاق.

ومع ذلك لا تزال لوفتهانزا تواجه العديد من التحديات، وأكثرها إلحاحا موجة إضرابات لعمال يطالبون بزيادات كبيرة في الأجور للتعويض عن التضخم المرتفع.