تسبب جعة أسامة بن لاغر بإيقاف حانة ومصنع عن العمل بشكل مؤقت في بريطانيا، بسبب الطلبات الشديدة على هذا النوع من البيرة الذي اقتبس اسمها من اسم زعيم تنظيم القاعدة الأسبق أسامة بن لادن.

وتقول شركة ميتشل برونك الواقعة في شرق انجلترا إنها لم تتوقع أن يكون الإقبال كبيرا على بيرة أسامة بن لاغر لهذا الحد حتى يصل الأمر إلى إغلاق الموقع الالكتروني والطلبات عبر الهاتف لتفادي استلام مزيد من طلبات الزبائن التي لا يمكن تلبيتها.

بدأت الشركة إنتاج شراب أسامة بن لاغر قبل عام بالإضافة ولديها أنواع مختلفة من الكحول تحمل أسماء ساخرة مرتبطة بزعماء سياسيين مثل كيم جونغ وبوتين وغيرهما.

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