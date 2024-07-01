أبو ظبي: وقعت شركة أدنوك للإمداد والخدمات الإماراتية، عقودا بقيمة 2.5 مليار دولار، لبناء ما بين 8 إلى 10 ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال ضمن استراتيجيتها للنمو التحويلي وخططها لتوسيع أسطولها، وفقا لبيان الشركة اليوم الإثنين، لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ووفقا للبيان، فإن العقود الجديدة تم منحها إلى شركتين كوريتين، هما سامسونغ للصناعات الثقيلة وهانوا أوشن، بحيث تقوم كل واحدة منهما ببناء أربعة ناقلات مؤكدة مع خيار بناء ناقلة واحدة إضافية لكل منهما.

ومن المتوقع تسليم هذه الناقلات بداية من عام 2028، وسيتم تأجيرها إلى الشركات التابعة لمجموعة أدنوك، لمدة 20 سنة، لدعم الإنتاج المتنامي من الغاز الطبيعي.

ووفقا للبيان فإن هذه الناقلات الجديدة، سترفع حجم أسطول أدنوك للإمداد والخدمات من ناقلات الغاز الطبيعي المسال من 14 إلى 22 ناقلة على الأقل.

ستبلغ سعة ناقلات الغاز الطبيعي المسال 174 ألف متر مكعب لكل منها، بحسب البيان، وسيتم تزويدها بمحركات تعتبر الأقل استهلاكا للوقود وإنتاجا لانبعاثات الكربون ضمن الأسطول العالمي للشركة.

وذكر البيان أن أدنوك للإمداد والخدمات التزمت حاليا بتحقيق أكثر من 50 بالمئة من هدفها الاستثمار الاستراتيجي على المدى المتوسط بقيمة 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار) بعد عام من طرحها الأولي القياسي.