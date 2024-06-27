دبي: قدّمت دولة الإمارات 28 مليون دولار عبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية لدعم جهود معالجة الأزمة الإنسانية في السودان الذي مزقته الحرب، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وأفادت "وام" بأن الإمارات ممثلة بمساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية سلطان الشامسي، وقعت اتفاقية مع المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في جنيف لدعم "تقدم من خلالها دولة الإمارات 20 مليون دولار أميركي لدعم العمليات الإنسانية للمفوضية في السودان والدول المجاورة"، مشيرة إلى أن التمويل "يهدف (...) إلى تعزيز الظروف المعيشية وسلامة النازحين واللاجئين".

وقالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية لانا نسيبة إن "التزامنا بدعم القضايا الإنسانية يتعزز من خلال الشراكات الاستراتيجية. وتعد هذه الشراكة مع المفوضية واحدة منها. معاً، يمكننا إحداث تأثير كبير في السودان، وتوفير الإغاثة والأمل للفئات الأكثر احتياجاً".

في المقابل، خصصت الإمارات 8 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية، من خلال اتفاقية "ستموّل (...) المبادرات الصحية الهامة في السودان، والتي تهدف إلى التخفيف من الظروف القاسية التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق"، وفق ما أفادت "وام".

وتعد هذه المساهمات "جزءاً من التزام أوسع بقيمة 70 مليون دولار مخصص لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان، من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية"، بحسب الوكالة، لافتة إلى أنه "بهذا الدعم يرتفع إجمالي المساعدات الإماراتية للسودان خلال السنوات العشر الماضية إلى أكثر من 3,5 مليار دولار".

ويشهد السودان منذ 15 نيسان (أبريل) 2023، حرباً عنيفة بين القوات المسلحة النظامية بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أعقبتها أزمة إنسانية عميقة.