إيلاف من الرياض: بناء على توجيه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، يترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء وفد المملكة المشارك في القمة "الخليجية الأوروبية" المقرر عقدها في مدينة بروكسل في بلجيكا الأربعاء.

ومن المتوقع أن تسيطر على القمة نقاشات تتعلق بالمستجدات في المنطقة، خصوصاً الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.

ويأمل الطرفان أن تشكل القمة دافعاً لتعزيز التبادل التجاري الذي تزايد في السنوات الأخيرة، ودفع الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، إلى النظر في كيفية إعادة تفعيل مناقشات اتفاقية المنطقة الحرة مع الدول الخليجية التي بدأت عام 1989، وتوقف العمل بها عام 2008.

ويمكن لهذه القمة أن تشكل منطلقاً أساسياً للاتفاق على إطار التعاون التجاري بين الكتلتين، ولكن طغيان الحرب في غزة ولبنان على المحادثات قد يقلص من الآمال بالتوصل إلى نتائج إيجابية على كل المستويات.

والسبب في ذلك وفقاً لتقرير "الشرق الأوسط" يعود لوجود خلافات عميقة بين الدول الأوروبية الأعضاء حول الحروب في الشرق الأوسط، وهذا يجعل من المفاوضات صعبة للغاية.