إيلاف من نيويورك: قبل 108 أعوام، وتحديداً في عام 1916 عرف العالم أول ملياردير في التاريخ، وهو الأميركي روكفلر الذي حقق هذه الثروة وحصل على هذا اللقب التاريخي من خلال ملكيته لشركة ستاندرد أويل (للبترول).

والآن يترقب العالم الشخص الذي سيكون أول تريليونير في التاريخ، وهي نقطة فاصلة في مسار تكوين الثروات "الفردية" بعيداً عن قيمة الشركات، فقد عرفت بعض شركات العالم الكبرى التريليون منذ سنوات، ولكن لايزال الجميع يترقبون أول تريليونير "شخص"، أي ذلك الشخص الذي ستبلغ ثروته يتكون من 13 رقماً.

تقرير أشار إلى أن رجل الأعمال الأميركي الأشهر إيلون ماسك في طريقه ليصبح أول "تريليونير" في العالم بحلول العام 2027، وذلك بسبب أن ثروته آخذة في النمو بصورة لم تحدث لثري من قبل مطلقاً، ويتوقع التقرير الصادر عن أكاديمية (Informa Connect) أن تواصل ثروة إيلون ماسك النمو خلال السنوات المقبلة.

وقال تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، إنه في بداية عام 2020، بلغت ثروة ماسك حوالي 28.5 مليار دولار، وبحلول نهاية ذلك العام، بلغت ثروته حوالي 167 مليار دولار، واعتباراً من سبتمبر الماضي، بلغت صافي ثروته حوالي 265 مليار دولار أميركي.

وأشارت "سي أن بي سي" إن المحرك الأكبر لثروة ماسك هو سهم "تسلا"، الذي ارتفع خلال جائحة "كورونا"، حيث كان سعر سهم "تسلا" يحوم حول 30 دولاراً في يناير 2020، وبحلول يناير 2021، ارتفع السهم إلى ما يقرب من 300 دولار.

المرشح الثاني هندي

أما الشخص الثاني الذي توقع التقرير أن يحظى بصفة "تريليونير" في العام 2028، فهو الهندي غوتام أداني، مؤسس مجموعة "Adani Group"، والذي سينال هذا اللقب إن حافظ على معدل نموه السنوي الأخير البالغ 123%.

ووفق التقرير، فإن جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، الذي شهد ارتفاع ثروته من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 90 مليار دولار في 5 سنوات، سيصبح "تريليونيرا" بحلول عام 2028.

التريليونير الرابع اندونيسي

وبالنسبة للشخص الرابع في القائمة، فهو الإندونيسي براجوغو بانجستو، مؤسس مجموعة الطاقة والتعدين الإندونيسية "Barito Pacific"، والذي توقع التقرير نيله لقب "تريليونير" في 2028.

ويأتي في المركز الخامس الرئيس التنفيذي لشركة "مويت هنسي لوي فيتون"، برنارد أرنو، الذي أشار التقرير إلى أنه سيصبح "تريليونيرا" في وقت ما في عام 2030، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ.

وذكر التقرير أن بعض كبار المليارديرات مثل جيف بيزوس الذي يمتلك ثروة تبلغ قيمتها 200 مليار دولار وفق "بلومبيرغ"، لن يصبح "تريليونيرا" حتى عام 2036.

كذلك سينتظر لاري بيج وسيرغي برين، مؤسسا "غوغل"، 12 عاما ليصبحا "تريليونيرات"، على الرغم من أن ثورة الذكاء الاصطناعي قد تسرع نيلهما للقب.