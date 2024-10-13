إيلاف من الرياض: وقعت "الخطوط الجوية السعودية" اتفاقية مع شركة ليليوم الألمانية لشراء 100 طائرة كهربائية، ما يجعلها أكبر صفقة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز جهود الشركة في الانتقال إلى وسائل النقل المستدامة وتحسين تجربة السفر، وتم التوقيع خلال المنتدى اللوجستي العالمي المنعقد في الرياض حاليا، وتعتبر هذه الصفقة أكبر صفقة شراء طائرات من هذا النوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر وفقا للصفقة أن تستلم مجموعة "السعودية" أول طائرة كهربائية في الربع الرابع من عام 2026.

وبموجب هذه الاتفاقية التي تسمح لشركات الطيران ببيع المقاعد على رحلات بعضها البعض، سيتمكن عملاء "دلتا" من الوصول إلى تسع وجهات في السعودية والشرق الأوسط.

وسيتمكن ركاب الخطوط الجوية السعودية من الوصول إلى 12 وجهة في الولايات المتحدة، وفق "رويترز".

وستبدأ شركتا السعودية ودلتا ببيع تذاكر الرحلات التي تتيحها الاتفاقية بعد الحصول على جميع الموافقات الحكومية.