إيلاف من لندن: ارتفعت ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم -وهي القائمة التي يهيمن عليها مليارديرات التكنولوجيا في أميركا - بمقدار قياسي بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، بحسب مؤشر واسع النطاق.

وتشير تقديرات مؤشر بلومبرغ، للمليارديرات، ووفقاً لما نقلته "الغارديان" اللندنية، إلى أن أغنى 10 أشخاص في العالم ربحوا ما يقرب من 64 مليار دولار (حوالي 49.5 مليار جنيه إسترليني) يوم الأربعاء، وهي أكبر زيادة يومية منذ بدء المؤشر في عام 2012.

ماسك يضيف 26.5 مليار دولار لثروته

وسجل إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، أكبر زيادة بإضافة 26.5 مليار دولار إلى ثروته التي تبلغ الآن 290 مليار دولار. واستفاد الداعم البارز لحملة ترامب من ارتفاع سعر سهم شركة تسلا، شركة صناعة السيارات الكهربائية التي يشغل منصب الرئيس التنفيذي فيها ويمتلك حصة 13% فيها.

وجاءت المكاسب في الوقت الذي هنأ فيه قادة الأعمال التكنولوجية، بما في ذلك جيف بيزوس من أمازون ، ومارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا الشركة الأم لفيسبوك، وتيم كوك من أبل، ترامب علناً على فوزه في الانتخابات.

ارتفاع الأسهم الأميركية

يعود جزء كبير من المكاسب التي حققتها أكبر 10 شركات إلى ارتفاع الأسهم الأميركية يوم الأربعاء مع توقع المستثمرين منصة سياسية منخفضة الضرائب وخفيفة القيود التنظيمية.

وكان من بين المستفيدين الآخرين بيزوس، مؤسس أمازون وثاني أغنى شخص في العالم، الذي أضاف 7 مليارات دولار إلى ثروته التي تقترب من 230 مليار دولار، ولاري إليسون، رئيس شركة البرمجيات أوراكل، وهو مؤيد تاريخي للحزب الجمهوري، الذي زاد ثروته بنحو 10 مليارات دولار إلى 193 مليار دولار.

غضب ترامب من غوغل

ومن بين الأعضاء الآخرين في قائمة العشرة الأوائل الذين زادت ثرواتهم بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، وستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، ومؤسسا جوجل لاري بيج وسيرجي برين.

ومع ذلك، أعرب ترامب عن إحباطه من غوغل أثناء حملته الانتخابية، بعد أن هدد في أيلول (سبتمبر) بتوجيه وزارة العدل لملاحقة الشركة جنائيا إذا فاز في الانتخابات.، وزعم أن غوغل كانت تعرض مقالات إخبارية سلبية عنه ولكن ليس عن منافسته، كامالا هاريس - وهو ادعاء نفته غوغل.

وكان العضو الوحيد من النخبة الثرية الذي خسر أمواله يوم الأربعاء هو قطب السلع الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو، الذي انخفضت ثروته بنحو 3 مليارات دولار.

وقال نيل ويلسون، المحلل الرئيسي في شركة الوساطة "فينالتو"، إن الأسهم الأميركية ارتفعت يوم الأربعاء بفضل "تداول ماجا الخالص"، في إشارة إلى شعار ترامب "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى" وقيام المستثمرين بشراء الأسهم على خلفية فوز واضح لترامب.

وقال "كان الأمر يتعلق باحتمال خفض الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية في مجموعة واسعة من القطاعات، مثل البنوك والطاقة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى موجة ارتياح كبيرة وانعكاسية لحقيقة أن نتيجة الانتخابات كانت نظيفة وغير متنازع عليها". "كانت نتيجة الموجة الحمراء هي ما يفضله كل رأسمالي أمريكي ولم تكن مؤكدة بأي حال من الأحوال قبل الانتخابات، لذلك كان رد الفعل حاسمًا".

زيادة الثروة من 5 نوفمبر إلى 6 نوفمبر 2024

1. إيلون ماسك - 290 مليار دولار (+10.1%)

2. جيف بيزوس - 228.3 مليار دولار (+3.2%)

3. مارك زوكربيرج - 202.5 مليار دولار (0%)

4. لاري إليسون - 193.5 مليار دولار (+5.4%)

5. برنارد أرنو - 173.2 مليار دولار (-1.6%)

6. بيل جيتس - 159.5 مليار دولار (+1.2%)

7. لاري بيج - 158.3 مليار دولار (+3.6%)

8. سيرغي برين - 149.1 مليار دولار (+3.6%)

9. وارن بافيت - 147.8 مليار دولار (+5.4%)

10. ستيف بالمر - 145.9 مليار دولار (+2%)