إيلاف من الرياض: أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الخميس اكتمال الاستحواذ على حصة تقارب 15% في شركة أف جي بي توبكو، الشركة القابضة لمطار هيثرو (شركة مطار هيثرو القابضة المحدودة (من شركة فيروفيال أس أي، وكذلك من مساهمين آخرين في توبكو.

وبالتزامن، استحوذت شركة أرديان الاستثمارية الخاصة على قرابة 22.6% من أف جي بي توبكو من المساهمين ذاتهم، من خلال عملية استثمارية منفصلة.

مطار عالمي المستوى

وقال تركي النويصر، نائب المحافظ ومدير الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في صندوق الاستثمارات العامة: "يُعتبر مطار هيثرو أحد الأصول المهمة في المملكة المتحدة ومطاراً عالمي المستوى".

وتابع :"نثق بأهمية قطاع البنية التحتية ودوره في تمكين التحول نحو الحياد الصفري، ونتطلع إلى دعم إدارة هيثرو، الذي يُعتبر بوابة عالمية متميزة، في جهودها لتعزيز النمو المستدام للمطار، والحفاظ على مكانته بين مراكز النقل الجوي الدولية".

ويتماشى استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مطار هيثرو مع استراتيجيته لتمكين القطاعات والشركات المهمة من خلال الشراكة الطويلة المدى ضمن محفظة الصندوق من الاستثمارات الدولية، وفقاً لتقرير "العربية بيزنس".