إيلاف من أبوظبي: بحث الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك ومجموعة شركاتها، مع كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، سبل تعزيز النمو الاقتصادي العالمي ودعم الاقتصادات الناشئة، مع التركيز على دور الطاقة والذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة.

وشدد الجانبان على أن الطاقة تمثل المحرك الأساسي للاقتصادات، وأن تحفيز النمو العالمي يتطلب سياسات مستقرة، واستثمارات مستدامة، وإجراءات عملية تضمن توازناً بين تنمية قطاع الطاقة ودعم التنمية البشرية.

وفي تصريح سابق، أكد الجابر أن الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإعادة عظمتها بما يسهم في استقرار الأسواق ودفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي.