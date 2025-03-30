إيلاف من نيويورك: تشير دراسة جديدة في جامعة ستانفورد إلى أن الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء البشريين في تشخيص الأمراض واتخاذ القرارات الطبية المعقدة، وفي الوقت نفسه، تتقدم تجارب حرب الطائرات بدون طيار ودفاعات الإنسان الآلي بصورة مذهلة، هل المجتمع على وشك فقدان إنسانيته؟

في عام 2020، وصف روس داوثات المجتمع بأنه "منحط"، وبعد خمس سنوات، يبدو العالم أبعد ما يكون عن الركود. فقد حل التسارع محل الانحطاط، مما دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كانت البشرية معرضة لخطر الزوال.

في هذا العالم الجديد الشجاع بل المخيف من فرط شجاعته، ليس الإيمان مجرد أثرٍ أو عزاء، بل هو إطار عمل مُلِحّ لمواجهة أسئلة أعمق حول الذكاء والأخلاق والهدف. وهنا يأتي كتاب " يؤمن " أحدث كتب دوثات، والذي يزعم أن الإيمان الديني متفوق فكريا على بدائله ــ وليس ذلك مبكرا جدا.

مخاوف الداروينية.. هل تتذكرونها؟

يُذكرنا داوثات أن الناس كانت لديهم مخاوف مماثلة بشأن الداروينية. عندما قلب تشارلز داروين المعتقدات التقليدية حول الخلق، أثار أزمة إيمانية، مُشيرًا إلى عالمٍ مدفوع بالصدفة، لا بتصميم إلهي. وقد مكّن ذلك "أخيرًا من أن يكون المرء ملحدًا مُرضيًا فكريًا"، كما تباهى ريتشارد دوكينز. ومع ذلك، استمر الإيمان. لماذا؟

لأن العلم كلما تعمق أكثر، اكتشف بنيةً ونظامًا أعمق - كونٌ مُضبوطٌ بدقةٍ فائقةٍ لا يمكن أن يكون عشوائيًا. لم تقضِ الداروينية على الإيمان، بل شحذته.

قد يسلك الذكاء الاصطناعي نفس المسار. يجادل البعض بأنه نوع جديد من الآلهة - ذكاء هائل لدرجة أنه يجعل التفكير البشري يبدو بدائيًا. يصف باحث الذكاء الاصطناعي دان فاجيلا النماذج المتقدمة بـ "إله الرمال"، وهي قوة تطورية تتجاوز التفوق البشري.

الذكاء الاصطناعي لن يشم البرتقال

لكن إليكم الأمر: الذكاء الاصطناعي ليس واعيًا. إنه يعالج ويُركّب ولكنه لا يفهم. يفتقر إلى الوهج البشري. في الواقع، يُثبت هذا مدى تفرد الوعي البشري. نحن نفكر بما يتجاوز البرمجة. نشم رائحة البرتقال. نتذوق المأكولات والمشروبات. نبحث عن المعنى - وهو أمر لا تفعله أي خوارزمية.

إن القول بأن الذكاء الاصطناعي يُلغي الإنسانية ليس مجرد قول سابق لأوانه؛ بل هو خداع فكري. إذا كان الله حقيقيًا، فإن البشر ليسوا نتاجًا للتطور أو مجرد عوائق للذكاء الآلي.

لقد خُلقنا - عمدًا، وبشكل فريد، ولغرض محدد. هذه الحقيقة، إذا أُقر بها، ينبغي أن تُعيد صياغة النقاش حول الذكاء الاصطناعي.

يجادل دوثات في كتابه "الإيمان" بأن "الإلحاد الجديد" خاطئ. حجته بسيطة: الكون منظم، والوعي البشري ينسجم مع هذا النظام تماماً، مما يوحي بأننا لسنا مجرد كائنات بيولوجية بالصدفة.

إذا كان الله حقيقيًا - وأن البشر خُلقوا لغرض ما - فيجب أن يغير هذا من طريقة تفكيرنا في الذكاء الاصطناعي وما يسمى بالمستقبل "ما بعد البشري".

هذا لا يعني رفض التكنولوجيا. فقد أدانت الكنيسة الكاثوليكية غاليليو ذات مرة لتقدمه العلمي، وهو خطأٌ صوّر المسيحية على أنها معادية للعلم لعقود.

التقدم البشري ليس شراً أبداً

ليس هذا هو الطريق الصحيح. التقدم في حد ذاته ليس شرًا. لكن التقدم الأعمى من أجل التقدم أمرٌ خطير. وهنا يأتي دور الدين. الإيمان ليس عائقًا أمام الابتكار، بل هو بوصلة أخلاقية. بدونه، يصبح التقدم التكنولوجي غايةً في حد ذاته، يقود إلى أي مكان (ربما إلى لا مكان).

يُحذّر رائد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، بالمر لوكي، من أن التهديد الحقيقي لا يكمن في الذكاء الاصطناعي نفسه، بل في من يتحكم فيه. وتساءل: "هل تعتقد أن التفوق الأخلاقي يكمن في التغاضي عنه وترك من لا يكترثون به يعملون على حله؟ لا يوجد تفوق أخلاقي في ضمان أن يعمل أشخاص أقل كفاءةً وأقل التزامًا بمبادئ على حل هذه المشكلات".

المستقبل للبشر أيضاً

إنه مُحق. المستقبل لا يقتصر على ما تستطيع الآلات فعله، بل يشمل ما ينبغي على البشر فعله. يرى البعض في وادي السيليكون الذكاء الاصطناعي الخطوة التالية في التطور، قوةً ستُخلّف البشرية وراءها. ولكن إذا كان الوعي البشري فريدًا - إذا لم نكن مجرد أحجارٍ في توسع كوني - فإن السعي وراء الذكاء الاصطناعي كغايةٍ بحد ذاته ليس مجرد خطأ، بل هو أمرٌ خطير.

يُجبر الذكاء الاصطناعي الناس على الخوض في مسائل روحية، وهذا أمرٌ جيد. لكن لنكن واضحين بشأن المخاطر الحقيقية. العالم لا يحتاج إلى آلهة جديدة، بل إلى حقائق قديمة. يحتاج إلى الإيمان، ليس كدرعٍ يحميه من التغيير، بل كدليلٍ له.

التكنولوجيا تتقدم قُدمًا. لكن التقدم بدون حكمة فوضى عارمة. إن لم نطرح الأسئلة الصحيحة، إن لم نُرسّخ الابتكار في شيء أسمى، فقد لا نكون في بداية شيء عظيم، بل في نهاية شيء لا يُعوّض.

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أعدت "إيلاف" هذا التقرير نقلاً عن "نيويورك بوست" الأميركية