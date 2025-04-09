إيلاف من الكويت: اجتازت مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية، المشروع المشترك بين مجموعة "أوكيو" العُمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، اختبار موثوقية المقرضين بنجاح، ما مكّنها من تفعيل ضمانات المساهمين بقيمة تفوق 4 مليارات دولار أميركي، مؤذنةً بمرحلة جديدة من الاستقرار التشغيلي والتوسع التجاري.

الاختبار الذي يُعد مرحلة حاسمة في تقييم أداء المشروعات الكبرى، يمثل معيارًا دقيقًا لقياس قدرة المصفاة على التشغيل المستدام والكفء وفق المعايير المتفق عليها، وهو ما تحقق فعليًا مع التزام المصفاة بتاريخ الإكمال، واستيفاء جميع المتطلبات التعاقدية.

انطلاقة قوية نحو النمو الإقليمي

الرئيس التنفيذي لمصفاة الدقم، ديفيد بيرد، وصف هذا الإنجاز بأنه محطة فارقة في مسيرة المشروع، مؤكّدًا أنه يعكس تميز الأداء التشغيلي وقوة الشراكة بين "أوكيو" و"البترول الكويتية العالمية". وشدد بيرد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً للزخم التشغيلي بهدف تحقيق قيمة طويلة المدى، وتعزيز المكانة القيادية لعُمان في قطاع الطاقة.

خلال فترة زمنية قياسية، تمكّنت المصفاة من رفع طاقتها الإنتاجية بنسبة تجاوزت 110%، حيث ارتفع معدل التكرير اليومي من 230 ألف برميل إلى 255 ألفاً، ووصلت إلى التشغيل الكامل بعد 10 أشهر فقط من استكمال الأعمال الميكانيكية. وقد حافظت على معدل تشغيل بنسبة 100% طوال عام 2024، وصدّرت أكثر من 4.1 مليون طن من المنتجات المكررة للأسواق العالمية.

شراكة استراتيجية نموذجية

الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية، شافي العجمي، وصف الإنجاز بأنه تجسيد لـ"قوة الشراكة" مع "أوكيو"، مشيرًا إلى أن مصفاة الدقم تُعد أول مصفاة تجارية مستقلة في الشرق الأوسط تمتاز بمرونة تشغيلية استثنائية، ما يجعلها نموذجًا يُحتذى في الكفاءة والتميّز الصناعي.

بدوره، أكد عماد الهدلق، نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع في "البترول الكويتية العالمية"، أن النجاح تحقق بفضل تعاون جميع الشركاء والممولين والموردين، رغم التحديات الدقيقة والتدقيق المكثف من الجهات الممولة.

تعزيز الحوكمة والأداء المالي

مبارك النعماني، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والتجارية في مصفاة الدقم، أوضح أن الشركة تركز في المرحلة الحالية على تعزيز أدائها المالي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، مشددًا على أن هذا النجاح يعزز من قدرة المصفاة على استكشاف فرص توسّعية تدعم التنمية الاقتصادية في عُمان.

وتتمتع المصفاة بمرونة تشغيلية كبيرة، إذ تعالج خامات متنوعة من النفط، منها خام البصرة الثقيل وخام غرب أفريقيا، ما يمنحها تفوقًا تجاريًا ويحدّ من اعتمادها على الخام المملوك للمساهمين.

استدامة وابتكار في خدمة التنمية

في إطار التزامها بالاستدامة، تواصل المصفاة استخدام أحدث التقنيات للارتقاء بالكفاءة وتقليل الأثر البيئي، متماشية مع أهداف سلطنة عُمان الوطنية. منذ عام 2018، استثمرت الشركة أكثر من ملياري دولار في دعم الموردين المحليين، وخصصت ما يزيد عن مليوني ريال عماني (5.4 مليون دولار) للمبادرات الاجتماعية، ما يؤكد دورها المحوري في تحقيق النمو الوطني المستدام.