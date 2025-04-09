إيلاف من واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن مخطط التعريفات الجمركية المتبادلة المتزايدة قد تم إيقافه لمدة 90 يومًا استجابة لمبادرات من عشرات الدول - لكن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية سترتفع إلى 125% بسبب "عدم الاحترام" الذي أظهرته بكين على حد وصف ترامب.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "لقد وافقت على وقف مؤقت لمدة 90 يومًا، ورسوم متبادلة مخفضة بشكل كبير خلال هذه الفترة، بنسبة 10%، سارية المفعول أيضًا على الفور"، مما أدى إلى ارتفاع مؤشرات وول ستريت الرئيسية بعد أسبوع واحد بالضبط من إعلانه عن "يوم التحرير" الذي تسبب في انخفاض الأسواق.

وينص الإعلان على فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم الواردات - بما في ذلك تلك القادمة من المكسيك وكندا - حتى الثامن من تموز (يوليو)، مما يمنح الإدارة حتى ذلك الحين فرصة التوصل إلى ما يسمى بالاتفاقيات "المصممة خصيصا" مع الدول المهتمة.

75 دولة اتصلت بالبيت الأبيض

وزعم ترامب أن "أكثر من 75 دولة" اتصلت بالبيت الأبيض لمناقشة صفقات تجارية فردية، لكن الصين - التي تعرضت في البداية لزيادة في الرسوم الجمركية بنسبة 34% تم رفعها إلى 84% في الساعة 12:01 صباح الأربعاء، اختارت فرض نفس المعدل على السلع الاميركية، مما دفع ترامب إلى تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

"بناء على عدم الاحترام الذي أظهرته الصين تجاه الأسواق العالمية، فإنني أرفع التعريفات الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين إلى 125%، اعتبارًا من الآن"، بدأ ترامب منشوره. "في مرحلة ما، ونأمل أن يكون ذلك في المستقبل القريب، سوف تدرك الصين أن أيام الاحتيال على الولايات المتحدة، وغيرها من البلدان، لم تعد قابلة للاستمرار أو مقبولة."

انتظروا حتى يونيو المقبل

وتوقع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن يستغرق الأمر حتى شهر حزيران (يونيو) حتى تتمكن الإدارة من الانتهاء من اتفاقيات فردية مع الدول بشأن التجارة وغيرها من المسائل.

وقال بيسنت للصحفيين خارج البيت الأبيض عقب إعلان ترامب: "كانت هذه استراتيجيته طوال الوقت"، نافياً أن يكون التوقف بسبب خسارة أسواق الأسهم الأمريكية تريليونات الدولارات من قيمتها خلال أيام التداول الأربعة السابقة.

«لقد أجرينا محادثة مطولة يوم الأحد، وكانت هذه استراتيجيته طوال الوقت. بل يُمكن القول إنه قاد الصين إلى وضع سيء»، أصر بيسنت. "لقد استجابوا، وأظهروا للعالم أنهم الممثلون السيئون."

وأضاف وزير الخزانة أن ترامب خلق أقصى قدر من النفوذ التفاوضي، مضيفا أن الرئيس "يريد أن يشارك شخصيا" في المفاوضات الحالية والمستقبلية.