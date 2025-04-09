إيلاف من الرياض: أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن شركة الزيت السعودية "أرامكو" اكتشفت 14 حقلا ومكامن الزيت (النفط) العربي والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي.

وتمثلت وفق وزير الطاقة السعودي، في 6 حقول ومكمنين للزيت العربي، وحقلين وأربعة مكامن للغاز الطبيعي.

وأكد عبد العزيز بن سلمان أن هذه الاكتشافات تفتح آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية، وتدعم قدرة المملكة على تلبية الطلب المحلي والعالمي على الطاقة بكفاءة واستدامة لعقود قادمة.

كما ستسهم هذه الاكتشافات في ضمان استدامة النمو الاقتصادي وازدهاره بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف المملكة الطموحة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وتعزيز أمن الطاقة العالمي.

ريادة سعودية في مجال الطاقة

ونوه الوزير بأن هذه الاكتشافات تمثل إضافة نوعية ترسخ المكانة الريادية للمملكة في قطاع الطاقة عالميا، إذ تؤكد امتلاكها مكامن غنية بالموارد الهيدروكربونية، مما يفتح آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية، ويدعم قدرة المملكة على تلبية الطلب المحلي والعالمي على الطاقة بكفاءة واستدامة لعقود قادمة.

كما تسهم هذه الاكتشافات في ضمان استدامة النمو الاقتصادي وازدهاره، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف المملكة الطموحة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وتعزيز أمن الطاقة العالمي.

تفاصيل الاكتشافات

وأوضح أنه اكتُشِف في المنطقة الشرقية حقل الزيت "الجبو" بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدا من البئر "الجبو-1" بمعدل 800 برميل في اليوم، كما اكتُشِف حقل الزيت "صياهد" بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدا في البئر "صياهد-2" بمعدل 630 برميلا يوميا.

إضافة لاكتشاف حقل الزيت "عيفان" بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدا في البئر "عيفان-2" بمعدل 2840 برميلا يوميا، مصحوبا بنحو (0.44) مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي في اليوم.

كما اكتُشِف مكمن الزيت "الجبيلة" في حقل "البري" بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف في البئر "البري-907" بمعدل 520 برميلا في اليوم مصحوبا بنحو 0.2 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، وكذلك اكتُشِف مكمن "عنيزة -أ" في حقل "مزاليج" بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف الممتاز في البئر "مزاليج 64" بمعدل 1011 برميلا في اليوم مصحوبا بنحو 0.92 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.

وفي الربع الخالي اكتشف حقل الزيت "نوير" بعد أن تدفق الزيت العربي المتوسط في البئر "نوير-1" بمعدل 1800 برميل في اليوم مصحوبا بنحو 0.55 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، إضافة إلى اكتشاف حقل الزيت "الضمداء" بعد أن تدفق الزيت العربي المتوسط من البئر "الضمداء-1" في مكمن "مشرف-ج" بمعدل 200 برميل في اليوم، وتدفق كذلك من مكمن "مشرف-د" في البئر ذاتها الزيت العربي الخفيف جدا بمعدل 115 برميلا في اليوم، كما اكتُشِف حقل الزيت "قرقاص" بعد أن تدفق الزيت العربي المتوسط في البئر "قرقاص-1" بمعدل 210 براميل في اليوم.

اكتشافات الغاز الطبيعي

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، لفت وزير الطاقة إلى أنه اكتُشِف في المنطقة الشرقية حقل "الغزلان" بعد أن تدفق الغاز الطبيعي من البئر "الغزلان-1" في مكمن "عنيزة ب/ج" بمعدل 32 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز الطبيعي، مصحوبا بنحو 2525 برميلا من المكثفات، إضافة إلى اكتشاف حقل "آرام" بعد أن تدفق الغاز الطبيعي من البئر "آرام-1" في مكمن "عنيزة ب/ج" بمعدل 24 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا، مصحوبا بنحو 3000 برميل من المكثفات، وكذلك اكتشف مكمن "القصيباء" في حقل "المحواز" في المنطقة الشرقية بعد أن تدفق الغاز الطبيعي غير التقليدي في البئر "المحواز-193101" بمعدل 3.5 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم مصحوبا بنحو 485 برميلا من المكثفات.

وماذا عن الربع الخالي؟

وفي الربع الخالي اكتُشِف مكمن "العرب-ج" في حقل "مرزوق" بعد أن تدفق الغاز الطبيعي في البئر "مرزوق-8" بمعدل 9.5 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، وكذلك اكتُشِف مكمن "العرب-د" في البئر ذاتها بعد أن تدفق الغاز الطبيعي فيها بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، بالإضافة إلى اكتشاف مكمن "الجبيلة العلوي" في البئر ذاتها بعد أن تدفق الغاز الطبيعي فيها بمعدل 1.5 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.