إيلاف من واشنطن: هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 4 سنوات، في تداولات اليوم الأربعاء، بفعل مخاوف بشأن الطلب بسبب حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 04:23 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.79% لتصل إلى 60.44 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 4.13%، لتصل إلى 57.12 دولار. ولامس كلا العقدين أدنى مستوى لهما منذ فبراير 2021 في التعاملات.

وانخفضت أسعار خام "برنت" وخام "غرب تكساس الوسيط" على مدى خمس جلسات متتالية منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على معظم الواردات، مما أثار مخاوف من أن حربا تجارية عالمية قد تؤثر على النمو الاقتصادي وتضر بالطلب على الوقود.

ودخلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الصين بنسبة 104% حيز التنفيذ في الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء، مما أضاف 50% إلى الرسوم الجمركية بعد أن لم ترفع بكين رسومها الانتقامية على السلع الأمريكية بحلول الموعد النهائي الذي حدده ترامب عند الظهر يوم الثلاثاء.

وتعهدت بكين بعدم الرضوخ لما وصفته بالابتزاز الأمريكي بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على السلع الصينية إذا لم ترفع بكين الرسوم الانتقامية البالغة 34%.

وقالت يي لين نائبة رئيس أسواق السلع النفطية في "ريستاد إنرغي" إن "الرد الصيني العدواني يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق سريع بين أكبر اقتصادين في العالم، مما يثير مخاوف متزايدة من الركود الاقتصادي في جميع أنحاء العالم".

وأضافت أن "نمو الطلب الصيني على النفط بما يتراوح بين 50 ألف برميل يوميا و100 ألف برميل يوميا معرض للخطر إذا استمرت الحرب التجارية لفترة أطول، ومع ذلك فإن تحفيزا أقوى لتعزيز الاستهلاك المحلي قد يخفف الخسائر".

كما تسبب القرار الذي اتخذته "أوبك+" الأسبوع الماضي، بزيادة الإنتاج في مايو المقبل بمقدار 411 ألف برميل يوميا في تفاقم تراجع النفط، وهي الخطوة التي يقول المحللون إنها من المرجح أن تدفع السوق إلى فائض.