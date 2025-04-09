دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على حوالي 60 دولة حيّز التنفيذ، فجر الأربعاء.

ويشكّل القرار المرحلة الأخيرة من خطة دونالد ترامب الشاملة للرسوم الجمركية العالمية، والتي ستتضمن فرض ضرائب استيراد أعلى، على ما يصفها ترامب بـ "أسوأ الدول انتهاكاً".

وتشمل هذه المرحلة زيادة هائلة في الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، حيث ستواجه بعض السلع الصينية رسوماً جمركية تتجاوز المئة في المئة.

في حين أن الصين تتمسك بموقفها، متهمةً ترامب بالتصرف "كبلطجي". مصرّةً في الوقت ذاته على رفضها إلغاء رسومها الجمركية الانتقامية على الولايات المتحدة.