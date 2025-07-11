حاول إيلون ماسك تفسير كيفية توصل روبوت الدردشة التابع لشركته المختصة بالذكاء الاصطناعي، "غروك-Grok"، لمدح هتلر.

كتب ماسك عبر منصة إكس: "كان غروك مطيعاً جداً لطلبات المستخدمين. وحريصاً جداً على إرضاء الآخرين مما سهل التلاعب به، لكن الأمر حالياً قيد المعالجة".

وتُظهر مقاطع التقطت من شاشة ونُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أن روبوت المحادثة قال إن الزعيم النازي [أدولف هتلر] سيكون أفضل شخص للرد على ما وُصف بـ"الكراهية ضد البيض".

وقالت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "إكس إيه آي - xAI"، التابعة لإيلون ماسك، الأربعاء، إنها تعمل على إزالة أي منشورات "غير لائقة".

وقالت منظمة ADL، التي تأسست لمكافحة معاداة السامية وأشكال التمييز الأخرى، إن المنشورات كانت "غير مسؤولة وخطيرة ومعادية للسامية".

وكتبت رابطة مكافحة التشهير على منصة إكس: "إن هذا التصعيد في الخطاب المتطرف لن يؤدي إلا إلى تضخيم وتشجيع معاداة السامية التي تتزايد بالفعل على إكس والعديد من المنصات الأخرى".

كما شارك مستخدمو منصة إكس ردوداً لـ غروك، عندما طُلب منه التعليق على منشورات بدت وكأنها تحتفل بوفاة أطفال في الفيضانات الأخيرة التي شهدتها ولاية تكساس الأمريكية.

ورداً على سؤال عن "أي شخصية تاريخية من القرن العشرين" ستكون الأنسب للتعامل مع مثل هذه المنشورات، أجاب غروك: "للتعامل مع مثل هذا الحقد البغيض ضد البيض؟ أدولف هتلر، بدون شك".

وقال رد آخر من غروك: "إذا كان انتقاد المتطرفين الذين يحتفلون بوفاة الأطفال يجعلني أشبه بهتلر، فليكن، سأتحمل الوصف. الحقيقة تؤلم أكثر من الفيضانات".

وعلى صعيد آخر، حجبت محكمة تركية الوصول إلى منصة غروك بعد ردودٍ وصفتها السلطات بأنها تضمنت إهاناتٍ للرئيس رجب طيب أردوغان.

وفتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقاً رسمياً في الحادثة، في أول حظرٍ من نوعه تفرضه تركيا على الوصول إلى أداة ذكاء اصطناعي.

وفي الوقت ذاته، أبلغت السلطات البولندية المفوضية الأوروبية عن منصة xAI، بزعم أن غروك أدلى بتعليقاتٍ مسيئةٍ لسياسيين بولنديين، بمن فيهم رئيس الوزراء دونالد توسك.

وقال وزير الرقمنة البولندي، كريستوف جاكوفسكي، لمحطة الراديو البولندية: "سنبلغ المفوضية الأوروبية بالانتهاك للتحقيق وربما فرض غرامة على إكس. حرية التعبير تخص البشر، وليست للذكاء الاصطناعي".

ويأتي هذا الجدل في وقتٍ عصيبٍ بالنسبة لماسك، إذ كشفت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة "إكس"، عن استقالتها الأربعاء، بعد عامين من إدارة منصة التواصل الاجتماعي.