رسمياً أصبح للكرة العربية 5 أندية في مونديال الأندية القادم، وعلى الرغم من عدم شغفي بالتقسيم المناطقي في كرة القدم وفي الرياضة بصفة عامة، فالرياضة أكثر رقياً ومتعة من هذه التصنيفات، ولكن يحسب للأندية العربية هذا التوهج الكروي في آسيا وأفريقيا.

الأهلي والعين.. زعامة قارية

الأهلي المصري بطلاً لأفريقيا للمرة الـ 12، كما فاز العين بدوري أبطال آسيا محققاً انجازاً اعجازياً، فقد كان الهلال بكل قوته وجماهيريته وقدراته المرشح الأول للقب القاري، ولكن نجح العين في تجاوزه وبلوغ النهائي والفوز بالبطولة على حساب فريق يوكوهاما الياباني، ومن المعروف أن أندية اليابان قوية ومنظمة إلى حد بعيد.

كما تمكن الزمالك المصري من الفوز بكأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نادي نهضة بركان المغربي، ليؤكد السيطرة المصرية والعربية على الكرة في القارة السمراء على مستوى الأندية.

لماذا أمجاد يا عرب؟

لماذا أمجاد يا عرب؟ لأن 5 أندية تأهلت رسمياً لمونديال الأندية لتواجه أقوى أندية العالم في هذه البطولة التي ستقام في صيف 2025 بالولايات المتحدة، وتحظى باهتمام عالمي لم يسبق له مثيل، لأنها النسخة الأولى التي تقام خلالها بنظامها الجديد بمشاركة صفوة أندية العالم، ولكي تكون معادلاً لمونديال المنتخبات.

من هم زعماء العرب؟

أما عن الخماسي المونديالي العربي فهو الأهلي المصري، والترجي التونسي، والوداد المغربي، والهلال السعودي، والعين الإماراتي، وجميع هذه الأندية تحظى بلقب "الزعيم" في بلدانها سواء في مصر أو السعودية، وكذلك في الإمارات والمغرب وتونس.

البطولة المونديالية سوف تقام صيف 2025 في الولايات المتحدة وبمشاركة 32 فريقاً من مختلف قارات العالم.

الأندية المتأهلة كأبطال عن قارتهم هي:

- الأهلي (مصر) - دوري أبطال أفريقيا 2020-21، و2022-23، 2023-2024

- الوداد (المغرب) - دوري أبطال أفريقيا 2021-2022

- الهلال (السعودية) - دوري أبطال آسيا 2021

- أوراوا ريد دايموندز (اليابان) - دوري أبطال آسيا 2022

- العين (الإمارات) - دوري أبطال آسيا 2023-2024

- تشيلسي (إنجلترا) - دوري أبطال أوروبا 2020-2021

- ريال مدريد (إسبانيا) - دوري أبطال أوروبا 2021-2022

- مانشستر سيتي (إنكلترا) - دوري أبطال أوروبا 2022-2023

- مونتيري (المكسيك) - كأس أبطال الكونكاكاف 2021

- سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة ) - كأس أبطال الكونكاكاف 2022

- كلوب ليون (المكسيك) - كأس أبطال الكونكاكاف 2023

- بالميراس (البرازيل) - كونميبول ليبرتادوريس 2021

- فلامينغو (البرازيل) - كونميبول ليبرتادوريس 2022

- فلومينينسي (البرازيل) - كونميبول ليبرتادوريس 2023

الأندية المتأهلة من خلال التصنيف هي:

- بايرن ميونخ (ألمانيا) – مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

- باريس سان جيرمان (فرنسا) – مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

- إنتر ميلان (إيطاليا) – مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

- بورتو (البرتغال) - مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

- بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

- يوفنتوس (إيطاليا) - مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

- أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

- بنفيكا (البرتغال) – مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

- سالزبورغ (النمسا) - مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

- أوكلاند سيتي (نيوزيلاندا) – مسار تصنيف الاتحاد الأوقيانوسي لكرة القدم

- أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) - مسار التصنيف في الاتحاد الآسيوي

- الترجي (تونس) - مسار التصنيف للاتحاد الأفريقي لكرة القدم

- صن داونز (جنوب أفريقيا) - مسار التصنيف للاتحاد الأفريقي لكرة القدم

- ريفير بليت (الأرجنتين) - مسار التصنيف لاتحاد أمريكا الجنوبية كونميبول