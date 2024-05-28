لم يعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في حاجة لمزيد من كلمات المدح التي تتحدث عن شغفه "الجنوني"، وتعطشه للمجد، وجوعه للبطولات والانتصارات، فهو في هذا الجانب يعد الأفضل في تاريخ الرياضة العالمية، وليس في تاريخ كرة القدم فحسب.

35.. الرقم التاريخي

بالأمس نجح النجم البرتغالي في حفر اسمه في تاريخ الكرة السعودية بتسجيله عدداً قياسياً من الأهداف في الدوري السعودي في موسم واحد، وهو 35 هدفاً، حيث كان الرقم القياسي السابق باسم اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله وهو 34 هدفاً.

39 عاماً.. ولا يزال الأفضل

اللافت أن رونالدو فعل ذلك وهو يبلغ 39 عاماً، وقد يعتقد البعض أن المنافسة في الدوري السعودي ليست بالقوية، أو لا تتطلب جهداً بدنياً خارقاً، ولكن لمن لا يعلم فإن هناك عناصر أجنبية محترفة في الأندية السعودية تعد من بين الأفضل عالمياً.

فضلاً عن كثرة المواهب المحلية السعودية في مختلف الأندية، أي أن تنافسية الدوري السعودي لا تقل عن الكثير من بطولات الدوري في أوروبا، الأمر الذي يؤكد أن رونالدو انتزع لقب الهداف في دوري تنافسي قوي.

أربع دول مختلفة

رونالدو عانق التاريخ بكل ما للكلمة من معنى، فقد سبق له الحصول على لقب الهداف في دوري انكلترا مع المان يونايتد، وكذلك في اسبانيا مع فريق ريال مدريد، وأيضاً في ايطاليا مع نادي اليوفي، وها هو يتوهج وينتزع لقب الهداف في الدوري السعودي بقميص نادي النصر.

نجدة وطوارئ

اللافت في أرقام النجم الأسطوري رونالدو أن مجموع أهدافه حتى الآن منذ احترافه كرة القدم مع جميع الأندية والمنتخب، وعلى مدار 22 عاماً، هو 911 هدفاً، وهو رقم النجدة والطوارئ في كثير من دول العالم، وفي حالة رونالدو فإنه تعبير عن أنه "نجدة" الفريق الذي يلعب له، كما أنه "طوارئ" لجميع الأندية المنافسة.