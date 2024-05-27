في أعقاب الإعلان الرسمي عن وفاة رئيس النظام الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين رفيعي المستوى في 20 أيار (مايو)، سارع المرشد الأعلى علي خامنئي إلى الظهور علناً. لقد كان هدفه طمأنة مؤيديه أن استقرار النظام لم يتعرض للخطر. ومن خلال وضع الخطوط العريضة لخطة سريعة لاستبدال المسؤولين المتوفين، نقل خامنئي أنَّ النظام يمكنه تجاوز هذه الخسارة. وقد دفع هذا العديد من المحللين الإيرانيين إلى التفكير في نظريات مؤامرة مختلفة، في حين تكهن الخبراء الغربيون بأن الحادث ربما كان عملاً داخليًا دبره النظام أو الفصائل داخله.

وبغض النظر عن سبب الحادثة، فإن ما لا يمكن إنكاره هو أن وفاة رئيسي سددت ضربة كبيرة للاستثمارات التي قام بها خامنئي على مدى السنوات الماضية.

مشروع رئيسي

في النظام الإيراني، غالبًا ما تتجاوز الأسئلة مدى توفر المعلومات. ومع ذلك، يُظهر التاريخ الحديث لإيران أنَّ إبراهيم رئيسي كان الشخصية المركزية في مشروع استمر عقدًا من الزمن من قبل المرشد الأعلى لضمان بقاء النظام من خلال أزمات داخلية ودولية متعددة.

قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2017، كان النظام يعزز استراتيجياته الإقليمية والصاروخية باستخدام الأموال الصادرة عن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015) أثناء تطوير مشروعه النووي سراً. وبسبب الإحباط من البرلمان السابق والرئيس حسن روحاني، كان خامنئي مصمماً على استخدام مجلس صيانة الدستور لتنصيب رئيسي رئيساً في انتخابات عام 2017. وكان رئيسي قد تم تعيينه سابقًا في منصب مالي واقتصادي مربح في آستان القدس الرضوية من قبل خامنئي نفسه.

خامنئي، بعد أن تعلم من تجاربه مع الرؤساء السابقين علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ومحمد خاتمي، ومحمود أحمدي نجاد، وحسن روحاني، كان بحاجة إلى شخص يتمتع بوزن سياسي ضئيل وسجل إجرامي ثقيل لتجنب التحديات التي تواجه هيمنته، والأهم من ذلك، لحل ورطة الخلافة.

عندما ترشح رئيسي للانتخابات الرئاسية الصورية عام 2017، أطلق المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، حملة عالمية تكشف ماضي رئيسي الإجرامي كعضو رئيسي في لجنة الموت في مذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988. وتردد صدى شعار "لا للدجال ولا للجلاد" في جميع أنحاء إيران. كما استفاد حسن روحاني من ذلك في حملته الانتخابية، منتقداً علناً سجل رئيسي باعتباره "شخصاً لا يعرف شيئاً سوى التعامل مع السجون والإعدامات".

وفي عام 2023، اعترف مخرج أفلام وثائقية مرتبط بأجهزة مخابرات النظام بأن القضية الأساسية في انتخابات عام 2017 كانت عمليات إعدام عام 1988.

فاجأت انتفاضة كانون الأول (ديسمبر) 2017 خامنئي بشعار "أيها الإصلاحيون، والأصوليون، انتهت اللعبة"، مما يشير إلى أن غطاء الإصلاحية قد انتهى وأن توطيد النظام هو السبيل الوحيد المتبقي لبقاء النظام.

الارتقاء بملف رئيسي

وبمرسوم خامنئي، تم تهميش صادق آملي لاريجاني، وفي 7 آذار (مارس) 2019، حل محله رئيسي كرئيس للسلطة القضائية. بصفته رئيسًا للمحكمة العليا، لعب رئيسي دورًا رئيسيًا في قمع وإعدام المعارضين. ولتعزيز صورة رئيسي، قام النظام باعتقال ومحاكمة بعض المسؤولين، مثل نائب لاريجاني أكبر طبري، بتهم الفساد، ووصف رئيسي بأنه "بطل ضد الفساد".

وعكست انتفاضة تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 التهديد الوشيك بالإطاحة بالنظام، مما دفع خامنئي إلى تكثيف جهوده لتوطيد النظام. خلال الانتخابات البرلمانية الصورية التي جرت في شباط (فبراير) 2020، قام مجلس صيانة الدستور بتطهير النواب الذين وصفوا أنفسهم بـ"الإصلاحيين" و"المعتدلين"، وأطلق على المجلس الحادي عشر اسم "البرلمان الثوري". وتتصدر الصحف التابعة للفصائل المهمشة عناوين الأخبار، وتسلط الضوء على "أدنى نسبة إقبال في تاريخ الجمهورية الإسلامية"، معترفة بالمقاطعة واسعة النطاق لأول مرة.

في 18 حزيران (يونيو) 2021، دفع خامنئي ثمناً باهظاً لجعل رئيسي هو الفائز في الانتخابات الرئاسية الصورية، مما أدى إلى استبعاد حتى الحلفاء المقربين مثل علي لاريجاني، وتكوين العديد من الأعداء داخل النظام. وشهدت انتخابات الأول من آذار (مارس) قيام خامنئي مرة أخرى بتطهير البرلمان من أي معارضة لسياسات رئيسي. وامتدت حملة التطهير إلى المدارس والجامعات والمكاتب الحكومية.

ضربة لخطة خامنئي

على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان رئيسي وحسين أمير عبد اللهيان يعملان على تعزيز أجندة المرشد الأعلى على الصعيدين المحلي والدولي. وكان رئيسي هو المرشح الأوفر حظا لرئاسة مجلس الخبراء الذي استؤنف في 21 أيار (مايو)، والذي من المقرر أن يلعب دوراً حاسماً في خلافة خامنئي.

وخوفاً من ثورة أخرى، كان خامنئي في حاجة إلى شخصيات رئيسية قادرة على قمع المعارضة الداخلية بلا رحمة وممارسة الإرهاب الخارجي دون تردد. ومع تورط طهران في أزمة غزة وغيرها من الصراعات الدولية مثل تلك الموجودة في أوكرانيا والسودان وأميركا اللاتينية، لا يستطيع خامنئي تحمل إدارة قد تتنازل أو تتفاوض على ما يعتبره نفوذ النظام.

وبالنسبة إلى أولئك الذين اعتقدوا أنَّ خامنئي قد يغير نهجه بعد وفاة رئيسي، فإنَّ تعيين رجل الدين المتطرف علي موحدي كرماني، البالغ من العمر 93 عامًا، رئيسًا لمجلس الخبراء، يرسل رسالة واضحة: ربما يكون خامنئي قد فقد بيدقه الرئيسي، لكنه لم يفقد غريزة البقاء.