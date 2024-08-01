قبل أكثر من عقدين من الزمان، كشفت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عن خطة شاملة لإيران حرة وديمقراطية. وتؤكد هذه المبادرة الرؤيوية، المعروفة باسم خطة النقاط العشر، على رفض جميع أشكال الدكتاتورية وإقامة جمهورية ديمقراطية. وقد حظيت خطة النقاط العشر بدعم واسع النطاق من البرلمانات والممثلين المنتخبين ورؤساء الدول السابقين والشخصيات السياسية البارزة في جميع أنحاء العالم. ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مخطط للإطاحة بالنظام الحالي وبناء إيران ديمقراطية. وفي قمة إيران الحرة العالمية 2024، وصل دعم خطة النقاط العشر التي اقترحتها رجوي إلى مستويات غير مسبوقة. فقد أعلن عدد كبير من البرلمانات العالمية - 34 برلمانًا في المجموع - إلى جانب أكثر من 4000 ممثل من 50 دولة في جميع أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا والدول العربية، دعم خطة النقاط العشر. بالإضافة إلى ذلك، أيد الخطة أكثر من 120 من زعماء العالم السابقين و80 من الحائزين على جائزة نوبل.

في رسالة مشتركة، أكد رؤساء الدول السابقون هؤلاء: "يجب أن يحدد شعب إيران مستقبلها. ومع ذلك، فإننا ندرك الجهود الدؤوبة التي بذلها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على مدى العقود الأربعة الماضية لإحداث تغيير ديمقراطي. إن خطة النقاط العشر، التي حددتها رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي، تتوافق مع قيمنا الديمقراطية، وتعزز الانتخابات الحرة، وحرية التجمع والتعبير، وإلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة بين الجنسين، وفصل الدين عن الدولة، والحكم الذاتي للجماعات العرقية الإيرانية، وإيران غير النووية".

وأبرز نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، متحدثًا في القمة، أهمية خطة النقاط العشر في ضمان الحريات الأساسية للإيرانيين، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع. وحث زعماء العالم على دعم حركة المقاومة الإيرانية وخطة رجوي.

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ودعا ستيفن هاربر، رئيس وزراء كندا السابق، إلى التضامن مع الشعب الإيراني في سعيه إلى دولة حرة وعلمانية وديمقراطية. وأشاد بالتزام المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

ووصف بيتر ألتماير، رئيس المستشارية الألمانية، خطة النقاط العشر بأنها "إعلان عالمي للقيم الأساسية للحرية الفردية والديمقراطية". وأعرب عن أمله في تحرير إيران وحث المقاومة الإيرانية على الاستعداد لمستقبل أكثر إشراقاً.

وأشار الجنرال جيمس جونز، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق وقائد حلف شمال الأطلسي، إلى خطة النقاط العشر باعتبارها "منارة أمل"، تعكس القيم الديمقراطية التي يعتز بها المجتمع الدولي. وأكد أن الخطة تنير الطريق نحو إيران الديمقراطية حيث تسود الحرية والعدالة وحقوق الإنسان.

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لقد أدى الحكم الاستبدادي الذي دام أربعة عقود للملالي في إيران إلى تقييد الحريات بشدة، وأدى إلى انتشار السجن والإعدامات، وتأجيج التضخم الشديد وعدم الاستقرار الاقتصادي، وزيادة الفقر، وإضعاف النسيج المجتمعي في إيران. وقد أدى هذا إلى وصول البلاد إلى مفترق طرق حرج. في أيلول (سبتمبر) 2022، اندلعت التوترات المتزايدة في احتجاجات واسعة النطاق في أكثر من 280 مدينة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 750 شخصًا واعتقال ما يقرب من 30 ألف شخص في غضون ستة أشهر. وتواجه إيران تحديات اجتماعية واقتصادية متزايدة، مع إضعاف النظام بشكل كبير على المستويين المحلي والدولي. ولا تزال احتمالات اندلاع المزيد من الانتفاضات مرتفعة، ومن المرجح أن يؤدي أي استفزاز إلى إشعال فتيل الاضطرابات المتجددة.