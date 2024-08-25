المتابع دقيق الملاحظة لنشرات الأخبار في القناة السعودية خلال العقود الماضية يلاحظ خلال أخبار استقبالات الملك فهد ثم الملك عبدالله رحمهما الله الاعتماد على قاعدة السن في تراتبية الجلوس في المباحثات الرسمية، إذ تتميز أسرة الحكم آل سعود الكرام بتوقير الكبير وتقديمه سواءً في الاجتماعات الرسمية أو في المناسبات الاجتماعية، لذلك كان يُشاهَد على سبيل المثال سمو وزير الخارجية الأسبق المرحوم الأمير سعود الفيصل وهو يتقدم على بعض أعمامه مثل سمو الأمير المرحوم سطام بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض حينها وسمو الأمير المرحوم عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة آنذاك وكذلك سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة في ذلك الحين حفظه الله.

هذه الميزة تنفرد بها المملكة العربية السعودية على كافة الأسر الملكية الحاكمة في الوطن العربي وربما على مستوى العالم؛ هذا المنهج المبارك في احترام الأكبر سناً ينطلق من عمق التقاليد العربية الأصيلة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ والتي جاء الدين الإسلامي وأقرّها تشهد بذلك الكثير من النصوص النبوية الكريمة ؛ فليس بغريبٍ إذن يتخذها بيت الحكم السعودي العريق الممتد منذ عام 1727م نبراساً وبروتوكولاً سعودياً خالصاً.

بالأمس القريب، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما رفعه لجلالته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما، أمره الكريم بأن يكون انعقاد الاجتماع المقرّر لمجلس الوزراء، إذا لم يحضره جلالته أو سمو ولي العهد رئيس المجلس أو أي من نوابه، برئاسة الأكبر سناً من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وإن نزلوا، استثناءً من حكم المادة السابعة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي الكريم رقم (أ / 13) بتاريخ الثالث من ربيع الأول عام 1414هـ في شأن رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء، ويتم توقيع القرارات التي تصدر في ذلك الاجتماع من سمو رئيس المجلس.

وبعد صدور هذا الأمر الملكي الكريم، ستصبح رئاسة اجتماع مجلس الوزراء في حال غياب الملك وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أو أي من نوابه على النحو التالي:

1. صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين؛ مواليد (1371هـ / 1952م).

2. صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة؛ مواليد (1379هـ / 1960م).

3. صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء؛ مواليد (1399هـ / 1979م).

4. صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة؛ مواليد (1403هـ / 1983م).

5. صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية؛ مواليد (1404هـ / 1983م).

6. صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني؛ مواليد (1406هـ / 1986م).

7. صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع؛ مواليد (1408هـ / 1988م).

حفظ الله الوالد والقائد والمعلم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ودامت المملكة منارة إشعاع ومثالاً يُحتذى في القيم النبيلة الأصيلة والعمل المؤسساتي.