في 17 آب (أغسطس)، حضر الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، برفقة أعضاء مجلس الوزراء الذين قدمهم إلى المجلس (البرلمان)، الجلسة للدفاع عنهم. ووصف حلفاء بزشكيان المحبطون هذه الحكومة بأنها الإدارة الثانية للرئيس السابق إبراهيم رئيسي، وعلقوا بسخرية أنه لو كان سعيد جليلي يعرف تركيبة مجلس الوزراء، لكان قد تنحى لصالح بزشكيان. ومع ذلك، أصبح البرلمان ساحة معركة، على الرغم من أن بزشكيان لم يدخر جهدًا في إظهار الاحترام والتوافق مع ما يسمى بـ"البرلمان المطهر".

بدأ بزشكيان خطابه باستحضار مؤسس النظام الإيراني روح الله الخميني والإشادة بقائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والرئيس السابق إبراهيم رئيسي، مستخدمًا كلمات تعكس خوفه العميق من نيران الانقسام والصراع والتهديدات التي تحيط بفصائل النظام. وصرخ قائلاً: "إنَّ عدم الوحدة والتماسك يعني حافة النار، وعدم الالتزام وعدم الوحدة وعدم التمسك يعني حافة النار". وأضاف: "إذا استمررنا على هذا النحو، فإن التفكير في أننا سنصل إلى هدف هو الجنون".

بزشكيان، الذي سبق أن صرح بأن سبب مشاركته في العرض الانتخابي هو أنه "رأى النظام في خطر..."، استشهد هذه المرة بالمرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، قائلاً: "لقد صرح المرشد الأعلى صراحة بأن نجاح الحكومة هو نجاح للدولة، وأي نجاح أعظم من الحد من المخاطر والتهديدات؟". كما أعرب عن قلقه إزاء الوضع المتفجر قائلاً: "إذا لم يُسمع صوت الشعب في الوقت المناسب، فإن خيبة الأمل واليأس المتزايدين ستتشكل... وستجد البلاد نفسها في وضع حرج".

كما أشار بزشكيان إلى الفساد المستشري والأزمات الوجودية المحيطة بالنظام من جميع الجهات، قائلاً: "الفساد والعلاقات الريعية والهياكل المعيبة متفشية. الاختلالات الكبرى في الميزانية، والتهديدات الهائلة المتعلقة بالمياه والبيئة وصناديق التقاعد تعرض البلاد للخطر". ومع ذلك، بدلاً من تقديم خطة لمعالجة هذه الأزمات ومحاربة الفساد، قام بترويج حكومته المرقعة، التي تم تجميعها باستخدام شخصيات من الإدارات السابقة، وقال: "تمت مراجعة ملفات أكثر من 10000 شخص، وهؤلاء هم الأعزاء الذين يجلسون أمامكم الآن. صدقوني، الفريق الذي قدمناه للبرلمان هو أفضل ما يمكننا فعله. إنه يرمز إلى الوحدة، ورمز للتضامن من حكومات رئيسي و[حسن] روحاني و[محمود] أحمدي نجاد".

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ومع ذلك، اشتد الصراع الداخلي بين الفصائل بنبرة حادة من السخرية. كتب النائب حميد رسائي على حسابه في X (تويتر سابقًا) عن خطاب بزشكيان: "يبدو الأمر كما لو أنك قمت بإعادة شريط! نحن نسمع مرة أخرى نفس الكلمات التي سمعناها في مراسم التصديق والتنصيب، إلى جانب زلات اللسان المتكررة، والتي ألقي اللوم فيها في النهاية على النواب! لم يكن لدى بزشكيان نفسه الصبر لقراءة النص، لذلك قال إن النواب لم يكن لديهم الصبر".

وقال النائب مهدي كوجك زاده: "يقول بزشكيان دائمًا أن برنامجي هو خطة التنمية السابعة والسياسات العامة ووثيقة الرؤية. والآن بعد أن أعلن حاجي دليجاني معارضته، هل عارض نهج البلاغة (مجموعة الخطب والرسائل والأقوال المنسوبة إلى أول إمام شيعي) أم خطة التنمية السابعة؟" وأضاف: "في حالة عدم تقديم الرئيس لبرنامجه إلى البرلمان، فإن المؤيدين والمعارضين حقًا لا يعرفون ما يجب أن يعارضوه أو يدعموه".

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كما قال النائب محمد قاسم عثماني: "يقول شعبنا اليوم إنكم خدعتمونا في الانتخابات. من بين أهل السنة لم تثقوا في أي سني، ولم يتسبب أحد في خيبة الأمل واليأس لهذا الجزء المهم من أهل السنة والأمة الإيرانية مثل تشكيلتكم الوزارية".

في اليوم الأول من تفاعل البرلمان مع حكومة بزشكيان المزعومة، وعلى الرغم من جهوده للتغلب على هذا التحدي بمزيج من الحكومات السابقة، اشتعلت نيران الصراع الفصائلي والمخاطر التي تهدد النظام بشدة.