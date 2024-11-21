بينما نحيي ذكرى انتفاضة تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 الكبرى في إيران، فإننا نكرم ذكرى أكثر من 1500 شهيد فضلاً عن المحتجين الذين لا حصر لهم الذين واجهوا الاعتقال والتعذيب خلال هذا الحدث المحوري. ويهدف هذا التأمل إلى التعمق في التطورات المهمة التي تكشفت خلال تلك الفترة.

نظرة عامة على انتفاضة تشرين الثاني (نوفمبر) 2019

في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، اجتاحت الاحتجاجات الواسعة النطاق إيران بسبب قرار النظام بزيادة أسعار البنزين ثلاث مرات. كانت هذه الاحتجاجات، التي استمرت لمدة أسبوع تقريبًا، غير مسبوقة من حيث الحجم، وانتشرت إلى أكثر من 190 مدينة في جميع المحافظات الـ 31. وفي حين كان السبب المباشر هو ارتفاع أسعار الوقود، إلا أن المتظاهرين أعادوا توجيه غضبهم بسرعة نحو سياسات النظام الأوسع نطاقًا وحوكمته.

تطورت الاحتجاجات إلى حركة أكثر تنظيماً، مع هتافات تدعو إلى تغيير النظام، مثل "الموت لخامنئي"، و"الموت لروحاني"، و"يسقط الدكتاتور". استهدف المتظاهرون رموز السلطة، مما أدى إلى هجمات على مراكز القمع المختلفة، بما في ذلك تلك التابعة لحرس الملالي ومراكز الشرطة.

أصبحت المدن التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة بؤرًا للاضطرابات، بدءًا من محافظة خوزستان وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء البلاد. شهدت المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان وشيراز احتجاجات واسعة النطاق ومواجهات عنيفة. لم تعبر المظاهرات عن استياء واسع النطاق فحسب، بل استهدفت أيضًا مؤسسات النظام بشكل استراتيجي، وخاصة البنوك التي تديرها الدولة، مما أدى إلى أضرار تقدر بأكثر من خمسة مليارات دولار.

رد النظام الوحشي على الانتفاضة

ردًا على الانتفاضة، شن النظام الإيراني حملة قمع وحشية. وشمل ذلك قطع الإنترنت بهدف تعطيل الاتصالات بين المتظاهرين وإخفاء نطاق الانتفاضة. في البداية، غمرت قوات الأمن الحكومية (SSF) المتظاهرين، وسلمت السيطرة إلى الحرس الثوري الإيراني. وبالرغم من تكثيف جهود القمع، استمرت الاحتجاجات في التصاعد حتى أمر المرشد الأعلى علي خامنئي قوات الأمن باستخدام تدابير مميتة.

كانت العواقب كارثية: قُتل ما لا يقل عن 1500 متظاهر، وأصيب أكثر من 4000، واعتقل ما يقرب من 12000. استخدمت قوات الأمن أسلحة مختلفة ضد المدنيين العزل، من الهراوات والغاز المسيل للدموع إلى الأسلحة النارية والقناصة وحتى الرشاشات في بعض الحالات. أدت التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى إدانة دولية من كيانات مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية.

وشمل رد النظام أيضًا أساليب تعذيب مروعة ضد المعتقلين. خوفًا من تجدد الاحتجاجات، أعدمت السلطات بعض المحتجين المعتقلين حتى بعد عام كوسيلة لبث الخوف وقمع المعارضة. سلط هذا الوضع الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وأوضح المدى الذي قد يصل إليه النظام الإيراني للحفاظ على سلطته.

دور المقاومة الديمقراطية المنظمة

لعبت المعارضة الديمقراطية المنظمة دورًا حاسمًا في انتفاضة تشرين الثاني (نوفمبر) 2019. لقد أظهرت وحدات المقاومة التابعة لحركة المعارضة الرئيسية مجاهدين خلق (MEK) قدرة تنظيمية كبيرة في جميع أنحاء إيران. تأسست هذه الوحدات قبل سنوات من الاحتجاجات، واكتسبت خبرة قيمة من خلال العديد من أعمال العصيان المدني.

أقر مسؤولو النظام علناً بنفوذ منظمة مجاهدي خلق في قيادة الاحتجاجات. ووصفهم خامنئي بـ "البلطجية" و"المرتزقة الأجانب"، زاعمًا أنَّ أنشطتهم مرتبطة بالمصالح الأميركية في ألبانيا، حيث يقع مقر منظمة مجاهدي خلق. وأشار مسؤولون مختلفون بأصابع الاتهام إلى منظمة مجاهدي خلق لتنظيم العنف والتدمير أثناء الاحتجاجات.

ادعى النظام الإيراني أنَّ منظمة مجاهدي خلق لديها خلايا عملياتية داخل إيران وخارجها تنسق مع عناصر أجنبية. ظهرت تقارير بشأن اعتقال أفراد يُزعم أنهم مرتبطون بأنشطة منظمة مجاهدي خلق. وأكد قادة النظام أن شبكة مدربة جيدًا مدعومة بالموارد الاستخباراتية والمالية موجودة داخل صفوفهم.

وفي الختام، حدد مسؤولو الدولة منظمة مجاهدي خلق كقوة مركزية وراء انتفاضة تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، وعزا تنظيمها وكثافتها إلى أنشطتها داخل وحدات المقاومة الإيرانية. ويؤكد هذا الاعتراف على النضال المستمر من أجل الديمقراطية في ظل القمع الشديد الذي يمارسه النظام الإيراني.