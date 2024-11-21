في اعتراف نادر لنائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، أقر مجيد أنصاري في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) بأن المجموعات القوية التي تستفيد من مبيعات VPN تعمل بنشاط لمنع أي تخفيف للرقابة على الإنترنت في إيران. وقال أنصاري لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية: "يضطر الناس إلى الاعتماد على بائعي VPN الذين يحققون أرباحًا باهظة، مما يمنع أي تغيير ذي مغزى". يلقي هذا الاعتراف الضوء على صناعة من المستفيدين من الرقابة الذين يعملون تحت أعين النظام، ويستفيدون بشكل مباشر من كفاح الجمهور للوصول إلى الإنترنت المجاني.

ومع ذلك، فإن هذا النقد لا يشير إلى دعم حقيقي لحقوق المواطنين في الحصول على معلومات مجانية. بدلاً من ذلك، يستجيب مسؤولون مثل أنصاري ومستشار الشؤون الاجتماعية علي ربيعي للضغوط المتزايدة من الجمهور الساخط، الذي يزداد إحباطًا من التكاليف والصعوبات التي تفرضها الرقابة. لقد أشار ربيعي مؤخرًا إلى التكلفة السنوية التي تبلغ مليار دولار نتيجة للقيود المفروضة على الإنترنت بالنسبة للإيرانيين، مستشهدا بمخاوفه بشأن "العواقب الاجتماعية".

ورغم وعود حملة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بإنهاء سياسات الإنترنت التقييدية، فإنه لم يتخذ أي إجراء ذي مغزى بهذا الخصوص. ويعكس موقف إدارته تصميم النظام على الحفاظ على سيطرة مشددة على تدفقات المعلومات. وتكشف تصريحات أنصاري عن الدوافع الأساسية للنظام: إذ يخشى المسؤولون العواقب السياسية المترتبة على المعلومات غير المفلترة وينظرون إلى الوصول المفتوح إلى المعلومات باعتباره تهديداً لسلطتهم. وقد أدان المرشد الأعلى علي خامنئي باستمرار ما يسميه الطبيعة "غير المنضبطة" للإنترنت، حيث اعتبر الرقابة مسألة تتعلق بالأمن القومي.

ويبرز نفاق الحكومة بشكل أكبر من خلال تصريح النائب المحافظ مهرداد لاهوتي بأنَّ "جميع المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان يستخدمون شبكات VPN مجانًا، لكن المواطنين العاديين مجبرون على دفع ثمنها". ويوضح هذا الوصول الانتقائي إلى الإنترنت غير الخاضع للرقابة أنَّ سياسات الرقابة التي تنتهجها الدولة لا تتعلق بالمصلحة الوطنية، بل تتعلق بالحفاظ على السيطرة وإبقاء الإيرانيين معزولين عن شبكات المعلومات العالمية.

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كانت سياسات الرقابة الحكومية مربحة للغاية للاعبين المرتبطين بالنظام. كشف أعضاء البرلمان مثل جواد نيكبين وغلام رضا نوري غزالة علنًا عن دور الشخصيات المؤيدة للفلترة في تجارة VPN في إيران. وصف نيكبين "سوقًا منظمة جيدًا" حيث "نفس الأشخاص الذين يكتبون سياسات التصفية هم غالبًا من يستفيدون من مبيعات VPN". مع هذه التصريحات، من الواضح بشكل متزايد أن سوق VPN ليس سوق سوداء ولكنها شبكة شبه رسمية تستفيد من المشقة العامة.

في 24 تشرين الأول (أكتوبر)، ردًا على المشاعر المناهضة للرقابة، نظمت الفصائل المتطرفة مسيرة مؤيدة للرقابة، وحثت على استمرار القيود على الإنترنت. وبالرغم من جهود النظام لحشد الدعم، كان الإقبال منخفضًا، مما يعكس استياء واسع النطاق بين الإيرانيين. إنَّ صمت بزشكيان بشأن هذه المسألة، إلى جانب الجهود المتزايدة لضبط استخدام شبكات VPN بدلاً من رفع الرقابة، يؤكد على حقيقة مزعجة: فبالنسبة للقيادة الإيرانية، تعد الرقابة أداة حاسمة لقمع المعارضة والحفاظ على قبضتها على السلطة، وترك الجمهور يتحمل التكلفة.