الشتاء في نصف الكرة الشمالي للأرض يبدأ بثلاثة تواريخ مختلفة؛ لهذا نجد دائماً اختلافاً في توقيت دخول الفصول الأربعة بين الأشخاص، بما فيهم علماء الأرصاد وعلماء الفلك.

غالباً ما يصنف الانقلاب الشتوي في 21 كانون الأول (ديسمبر) على أنه أول يوم رسمي لفصل الشتاء، وهو صحيح، وفي الوقت نفسه ليس صحيحاً وفقاً لبعض العلماء. الفصول الأربعة (الشتاء، الربيع، الصيف، الخريف) تُقسم إلى فصول فلكية وأخرى أرصادية.

الفصول الفلكية

يتم تعريف "الفصول الفلكية" بطريقتين:

1. من خلال موقع الأرض في دائرة الأبراج الفلكية الاثني عشر والطوالع نتيجة دوران الأرض حول الشمس. وهو حساب فلكي ثابت. يدخل الشتاء في 7 كانون الأول (ديسمبر) وفقاً لحساب مشهور لدى العرب، حيث يبدأ الشتاء بدخول أول منازل المربعانية وهو نجم الأكليل من مجموعة نجوم العقرب. يُقسم الشتاء عربياً إلى ثلاثة أنواء: المربعانية، الشبط، والعقارب. وقد خالف الفلكي الدكتور خالد الزعاق الجميع، حيث قدم دخول نجم الأكليل وفصل الشتاء فلكياً إلى 3 كانون الأول (ديسمبر).

2. حساب بدايات الفصول الأربعة وفقاً للاعتدالين والانقلابين، والذي يعتمد على تعامد الشمس على المدارين (السرطان والجدي) وخط الاستواء. وهو حساب ثابت للفصول الأربعة. يحدث الانقلاب الشتوي في 21 كانون الأول (ديسمبر). خلال فصل الشتاء، يكون القطب الشمالي مائلاً بعيداً عن الشمس، في حين أنه خلال الصيف يكون مائلاً باتجاهها.

الفصول الأرصادية

نتيجة لتفاعل الإنسان مع أحوال الطقس اليومية والمناخ على مدار العام، رأى علماء الأرصاد تصنيف الفصول الأربعة أرصادياً بناءً على ذلك.

الفصول الأرصادية تعتمد على درجات الحرارة وأحوال الطقس وفقاً لتقارير المراكز الوطنية للأرصاد الجوية. ونظراً لتفاوت درجات الحرارة بين المناطق، يتم احتساب بداية الشتاء أرصادياً في 1 كانون الأول (ديسمبر).

أصبحت الفصول الأرصادية أكثر اتساقاً مع الحياة اليومية، حيث تبدأ دائماً في أول يوم من شهر معين لكل فصل وتستمر لمدة ثلاثة أشهر:

- فصل الشتاء: كانون الأول (ديسمبر)، كانون الثاني (يناير)، شباط (فبراير).

- فصل الربيع: آذار (مارس)، نيسان (أبريل)، أيار (مايو).

- فصل الصيف: حزيران (يونيو)، تموز (يوليو)، آب (أغسطس).

- فصل الخريف: أيلول (سبتمبر)، تشرين الأول (أكتوبر)، تشرين الثاني (نوفمبر).

بتصنيف الفصول أرصادياً، سمح ذلك بملاحظة الطقس والتنبؤ به بشكل أدق، مما يسهل أسلوب الحياة، يقلل من تأثير التقلبات الجوية، ويحد من الحوادث والخسائر الاقتصادية. يختلف طول كل فصل من 89 إلى 93 يوماً.

الحاجة الإنسانية في الشتاء

مع استعدادنا لدخول فصل الشتاء، هناك ملايين من المحتاجين واللاجئين الذين يحتاجون إلى توفير كسوة ومؤونة الشتاء. يظل الدور الذي تلعبه المساعدات الإنسانية حاسماً في دعمهم، تخفيف معاناتهم، وضمان بقائهم على قيد الحياة.