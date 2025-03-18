في خطاب شهير لترامب من أقل من سنتين (قبل عهد إيلون ماسك) هاجم السيارات الكهربائية لانها لا تسير مسافات كبيرة في هذا الفيديو على اليوتيوب:

وفي هذا الوقت قامت حملات الدعاية لترامب وأعوانه على الإقلال من شأن السيارات الكهربائية واصبح أصدقائي الجمهوريين المتعصبين يهاجمون السيارات الكهربائية نتيجة لما يشاهدونه على قناة الفوكس نيوز الإخبارية ، ولم يوقف هذا الهجوم مبيعات السيارات الكهربائية وارتفعت قيمة شركة تسلا ارتفاعاً مذهلا حتى بلغت قيمتها السوقية اكبر من كل شركات انتاج السيارات العريقة مجتمعة.

وقد سمعت عن إيلون ماسك لأول مرة من حوالي عشر سنوات عندما قرأت كتاب سيرته الذاتية وتعرفت عليه وعلى مولده في جنوب أفريقيا عام 1971 ثم هجرته مع أسرته إلى كندا ثم سفره إلى أمريكا لاستكمال دراسته في جامعة بنسلفانيا، وعرفت اني امام شخص عبقري منذ ان كان صبيا حيث انه قام بتأليف لعبة كومبيوتر فيديو وهو لا يزال مراهق ولم يستطع بيع هذه اللعبة لصغر سنه فقام اخوه الأكبر ببيعها لحسابه، وفي عمر 28 عام قام بإنشاء شركة لتحويل الأموال على الإنترنت، وفي عام 2001 وكان عمره 30 عام أصبح أكبر مساهم في شركة PayPal"باي بال" وفي عام 2002 قامت شركةe-Bay ايباي بشراء شركة باي بال PayPal بمبلغ 1.5 بليون دولار وبلغ نصيب ماسك من هذه البيعة 175 مليون دولار، وكانت هذه بداية إنطلاقه بسرعة الصواريخ التي تطلقها شركتهSpace X سباس أكس:

في عام 2002 (نفس عام استلام حصته من بيع باي بال) قام بتأسيس شركة Space Xسباس اكس والتي نجحت في استرجاع الصواريخ وإعادة إستخدامها التي يطلقها بعد أن كانت وكالةNasa ناسا تلقي بها في البحر، وأثبت أنه أفضل من وكالة ناسا في خفض تكاليف غزو الفضاء، ولديه خطة لإعمار كوكب المريخ

في عام 2004 قام بتأسيس شركةTesla تسلا لصناعة السيارات وبدأت في قيادة العالم في صناعة السيارات الكهربائية وأصبحت قيمتها السوقية أكبر من كل شركات السيارات الكبيرة مجتمعة مثل جنرال موتورز وفورد ومرسيدس وتويوتا وغيرها، وأصبحت كل هذه الشركات تلهث وراءه لصناعة السيارات الكهربائية قبل أن يفوتها القطار الكهربائي

في عام 2006 بتأسيس شركة سولار سيتي Solar City للطاقة الشمسية ثم أشترتها شركة تسلا في عام 2016

في عام 2015 وبالإشتراك مع سام آلتون وآخرين قام بتأسييس شركة Open AIأوبن ا اي على أساس أنها شركة غير ربحية ولكنه إنسحب من الشركة عام 2018 لأنه رفض أن تتحول الشركة إلى شركة ربحية، وقد إنطلقت الشركة بدون ماسك بقيادة سام آلتون وغزت العالم بتطبيق Chat GPT

وفي عام 2015 بدأ ماسك بإنشاء شركة ستار لينك وهي جزء من شركة سباس إكس وهي تهدف لتوفير الإنترنت عن طريق خطة لإطلاق حوالي 42 ألف قمر صناعي لتغطية كل الكرة الأرضية بشبكة هائلة للإتصالات عن طريق الإقمار الصناعية والإستغناء عن أبراج الإتصالات الأرضية والكابلات الأرضية، وحاليا شركة ستار لينك لها تواجد في 70 دولة حول العالم

وفي عام2016 قام بإنشاء شركةNeuralink نيورا لينك وهي شركة تهدف إلى تركيب شريحة إلكترونية في المخ لعلاج أمراض مثل الشلل والعمى وغيرها من أمراض المخ، وكذلك تهدف تلك الشريحة لزيادة كفاءة المخ الإنساني ويصبح المخ الإنساني والكومبيوتر وحدة واحدة، وهذه الشرائح لا تزال في دور التجارب

وفي عام 2016 قام بإنشاء شركة Boringبورنج وتهدف لعمل مواصلات فائقة السرعة تحت الإرض وبدأ بعض التجارب تحت الأرض في دبي

وفي عام 2022 قام بشراء شركةTwitter تويتر بمبلغ 44 بليون دولار ثم قام بتغيير إسمها إلى X إكس

وفي عام 2024 قام بالإنضمام إلى حملة ترامب الإنتخابية وأصبح أكبر داعميه ماليا ودعائيا، وبالفعل نجح ترامب نجاحا كاسحا لم يتوقعه أكبر مؤيديه

وفي مارس 2025 قام بإرسال بضعة سيارات تسلا إلى البيت الأبيض وظهر معه دونالد ترامب وكأنه مندوب مبيعات أو أخذ توكيل شركة تسلا من ماسك، وبعد أن كان يهاجم السيارات الكهربائية أصبح بقدرة قادر يقوم بالدعاية لسيارة تسلا الكهربائية أمام البيت الأبيض، ليس هذ فحسب ولكنه قرر شراء سيارة كهربائية، ليس هذا فحسب ولكنه أعلن أنه يفكر في محاكمة أي شخص بتهمة الإرهاب الداخلي يقوم بعمل دعاية أو تهديد ضد شركة تسلا!! وقلت لنفسي "سبحان مغير الأحوال" بل والأقوال والأموال، وهذا هو فيديو يوتيوب ترامب وكيل تسلا في البيت الأبيض:

إنضمام ماسك إلى ترامب ذكرني عندما كنت أعمل في شركة هندسية فقد كنا دائما على الحياد في الإنتخابات المحلية ليس هذا فحسب فقد كنا نقوم بالتبرع إلى كلا من الحزبين الجمهوري والديموقراطي بالرغم من أغلبية من كانوا بالشركة جمهوريين، لذلك أنا أعتقد بأن إنضمام ماسك بهذا الشكل إلى ترامب هو خطأ كبير ربما يندم عليه في المستقبل لأنه بهذا ونتيجة للإنقسام السياسي الكبير في أمريكا قد تخسر شركاته نصف الشعب الأمريكي وقد بدأ بالفعل بعض كارهي ترامب من الديموقراطيين بمقاطعة شركة تسلا، الأمر الذي أدى إلى إنخفاض قيمتها السوقية إنخفاضا كبيرا في الفترة الأخيرة.

والسؤال الذي قد يحير البعض وأنا منهم: ما الذي يدفع أغنى شخص في العالم وعبقرية فذة بكل المقاييس أن ينخرط في السياسة بهذا الشكل، لماذا لا يركز في الإستمرار في إنجازاته العلمية الهائلة والتي يستفيد منها كل العالم، والإجابة جاءت على لسان ماسك نفسه في مقابلة تليفزيون شاهدتها بنفسي العام الماضي عندما ساله المذيع: بإعتبارك أغنى رجل في العالم هل تعتبر نفسك أٌقوى رجل في العالم الآن؟ قال له ماسك وهو يبتسم: بالطبع لأ، بوتين هو أقوى رجل في العالم!!

إيلون ماسك يبحث عن القوة والسلطة بعد أن حصل على الغنى والشهرة والنساء والأبناء.

ومبروك لترامب سيارته الجديدة وتوكيل تسلا.