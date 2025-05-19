كتبت إيلين مور مقالاً عن أسفها على مضيفي Airbnb المساكين، حيث يواجه هؤلاء المضيفون شكوى من الجيران لأعوام عدة، من منافسة مساكن مدرجة مزيفة، وضيوفاً سيئين عازمين على إقامة حفلات صاخبة، والآن يجب عليهم التعامل مع إجراءات صارمة من المدينة ومطالبات بخفض أسعارهم. منصة Airbnb هي منصة عالمية لحجز وتأجير الإقامة المؤقتة والمشاركة في المنازل والشقق السكنية. وقد يكون لها تأثير في سوق الإيجار وتوفر الإسكان في بعض المدن. ومع ذلك، فإنَّ تفاقم مشكلة نقص المساكن حول العالم ليست مسؤولية حصرية لمنصة Airbnb، بل يعود إلى عوامل أخرى متعددة تؤثر على سوق العقارات والإيجار، والتي من أهمها زيادة الطلب على الإسكان في بعض المدن الشعبية والسياحية، الذي يمكن أن يؤدي إلى نقص المساكن، كما أنه يكون السبب وراء ذلك التوجه المتزايد نحو السفر والسياحة وزيادة عدد الزائرين في المدن، بالإضافة إلى تزايد استخدام منصات مشاركة الإقامة المؤقتة مثل Airbnb، حيث يعني أن بعض العقارات التي كانت متوفرة للإيجار السنوي تم تحويلها إلى إيجار قصير الأجل، وهذا يؤدي إلى نقص العرض المتاح للإيجار السنوي. كما أن بعض السياسات الحكومية قد تؤثر على سوق العقارات وتسهم في تفاقم مشكلة نقص المساكن، حيث تشمل هذه السياسات قوانين الإيجار والتشريعات المتعلقة بتأجير الشقق القصيرة الأجل.

في الحقيقة يمكن أن يلعب الاستثمار العقاري دوراً في تفاقم مشكلة نقص المساكن، حيث يتم شراء العقارات وتحويلها إلى وحدات سكنية قصيرة الأجل من أجل زيادة العائد المالي، لذا، من الضروري أن تتعامل المدن والحكومات مع هذه المشكلة من خلال اتخاذ تدابير لضمان توفر الإسكان الملائم والمستدام للسكان، وتشمل هذه التدابير تنظيم الإيجار وتنفيذ سياسات الإسكان العمومي وتشجيع بناء المساكن الاجتماعية وتعزيز التنمية العقارية المستدامة.

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بالطبع هناك عدد من النقاط الإضافية المتعلقة بتأثير Airbnb ومشكلة نقص المساكن، كتهجير السكان طويلي الأجل، في الوجهات السياحية الشهيرة، مما يسهم في انتشار التأجير قصير الأجل عبر منصات مثل Airbnb وتهجير السكان. كما يمكن لأصحاب العقارات أن يجدوا أن الأرباح تمكنهم من تحويل وحداتهم إلى إقامات سياحية، مما يؤدي إلى انخفاض توافر المساكن للسكان المحليين، وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجار ويجعل من الصعب على الناس إيجاد مساكن بأسعار معقولة في مجتمعاتهم. علماً أن التأثير على توفر المساكن المعقولة، يمكن أن يؤدي الطلب المتزايد على التأجير قصير الأجل، الذي يقوم على ارتفاع أسعار العقارات وبدلات الإيجار في بعض الأحياء، وبمجرد أن يحول مالكو العقارات وحداتهم إلى سوق التأجير القصير الأجل، يقل توافر وحدات الإيجار طويلة الأجل، مما يضغط بشكل إيجابي على الأسعار، وهذا يمكن أن يجعل من الصعب على الأفراد والأسر ذوي الدخل المنخفض إيجاد خيارات سكنية بأسعار معقولة.

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التأثير على ديناميكيات المجتمع يمكن أن يؤثر تواجد عدد كبير من التأجير قصير الأجل على نسيج المجتمعات، مع وجود تدفق مستمر من السياح والمستأجرين المؤقتين، وقد يكون هناك أقل استقرار وتقليل في الشعور بالمجتمع، وهذا يمكن أن يؤثر على التفاعلات الجارية والمشاركة المجتمعية وطابع الحي بشكل عام، كما أنَّ التحديات التنظيمية يمكن أن تكون تنظيمات في تأجير قصير الأجل الذي يعد تحدياً معقداً وصعباً بالنسبة للحكومات المحلية. إن إيجاد التوازن بين السماح لأصحاب المنازل بالاستفادة من مشاركة مساحاتهم وضمان توفر المساكن طويلة الأجل بأسعار معقولة هو اعتبار أساسي، فبعض المدن قامت بتنفيذ تنظيمات مثل تحديد عدد الأيام التي يمكن خلالها استئجار العقار، ومتطلبات الترخيص، وقيود التخطيط للحد من التأثير على المساكن قصيرة الأجل. واستجابةً للانتقادات والمخاوف المتعلقة بنقص المساكن، قامت Airbnb باتخاذ خطوات لمعالجة هذه المسألة، حيث قامت الشركة بتنفيذ سياسات ومبادرات معينة، مثل التعاون مع المدن لفرض اللوائح المحلية، وتنفيذ حدود لعدد الأشخاص المسموح لهم بالإقامة، وتوفير أدوات للمضيفين لضمان الامتثال للقوانين المحلية.

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من الجدير بالذكر أنَّ تأثير Airbnb ومنصات التأجير قصيرة الأجل الأخرى على نقص المساكن، يمكن أن يختلف بشكل كبير من منطقة إلى أخرى، حيث يتأثر الموضوع بعوامل مختلفة، بما في ذلك السوق العقارية المحلية والطلب السياحي وسياسات الحكومة. لذلك، يتطلب النهج لمعالجة مشكلة نقص المساكن استراتيجية متعددة الجوانب ومحلية التوجيه.