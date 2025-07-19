من التطورات المهمة، إشادة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بجهود القطاعات العاملة في جسر الملك فهد بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة. تحية للقائمين على إدارة وحماية وصيانة الجسر. لا شك أن التوافق الفاعل بين الرياض والمنامة نجح بتسهيل حركة التنقل عبر هذا الجسر الذي يُعد من أكثر المنافذ البرية نشاطًا على مستوى العالم.

التهاني القلبية للمهندسة عائشة الحرم، رئيسة قسم تصميم الأقمار الصناعية في وكالة البحرين للفضاء، بمناسبة تعيينها أول عربية في منصب قيادي في منظمة الفضاء الدولية.

كلنا ثقة بأن هذا التعيين يعود للدور الرائد لمملكة البحرين في قطاع الفضاء، وما وصلت إليه من مستوى متميز، والاعتراف والتقدير الدولي للكوادر البحرينية المتمكنة في المجالات التكنولوجية المتقدمة.

لنا الفخر في الخليج بأن المهندسة الحرم (الله يهنيها)، ستعمل على إنجاز برامج ومبادرات دولية تسهم في تمكين الشباب والنساء في قطاع الفضاء والأقمار الصناعية.

كذلك تحية وتقدير لجمعية سيدات الأعمال البحرينية التي تنشط في تشجيع المرأة البحرينية وتنمية أدوارها في مختلف المجالات، والدور الفاعل الذي تؤديه في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والتجارية إقليميًا ودوليًا. ما يثلج الصدر أن الجمعية تواصل العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز دور سيدات الأعمال في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بروح الابتكار والمبادرة. المهم مواصلة دعم المبادرات التي تفتح آفاقًا جديدة للمرأة البحرينية في بيئة الأعمال، لتعزيز حضورها التنافسي المؤسسي والمهني، وتشجع مساهمتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني بأمانة وموضوعية.

كلمة أخيرة.. التهاني القلبية لمملكة البحرين بمناسبة إنزال أطول كابل بحري في العالم في البحرين باستثمار بلغ 205 ملايين دولار.