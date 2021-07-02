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إيلاف: اطلقت المغنية المصرية هبة مختار إعلان أغنيتها المصورة الجديدة "قرب تعالالي" على قناة مزيكا، وتتعاون فيها للمرة الأولى مع الفنان أحمد سعد الذي شارك بوضع لحن الأغنية واشرف على تنفيذها لقناعته بمدى موهبة وقوة صوت هبة مختار، فهو مقل في تقديم ألحان لمطربين آخرين، وكانت آخر أعماله كملحن لأغنية وطنية لمصر بعنوان"بنحبك" .

"قرب تعالالي" كلمات محمد فتحي ولحن أحمد سعد ،توزيع محمود صلاح واخراج مصطفي عامر ومنتج فني واشراف سمير محمد ومن المقرر إطلاق الكليب خلال الأيام القليلة القادمة.



ونشرت هبة عبر قناتها على اليوتيوب مقطعاً لفيديو يجمعها بأحمد سعد من كواليس تسجيل "قرب تعالالي" التي تعود بها بعد غياب قرابة العامين بسبب جائحة"كورونا" حيث اطلقت في عيد الحب ٢٠١٩ أغنية "سيد الرجالة " كلمات محمد جشم ، لحن سامر أبو طالب وتوزيع عمرو إسماعيل.



وكانت هبة مختار قد حققت صدى لافتاً منذ بداية مشوارها الفني بالعديد من الاغاني المميزة منها "خليني علي بالك" ، "ماتفكرش فيا" ،"واحدة غيري" ،"يسعد أيامك" و "قلبي اللي حبك".



