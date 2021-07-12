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إيلاف: إختتم الفنان اللبناني عاصي الحلاني "موسم الرياض" الذي تنظمه هيئة الترفيه بإشراف رئيسها المستشار تركي آل الشيخ، بحفل قيم في فندق "فورسيزن الرياض" حضره جمهور زاد عن عدد الأماكن المخصصة في الصالة الكبيرة، ما جعل الإدارة مضطرة لإضافة مقاعد وصلت الى الزوايا البعيدة من المكان المخصص.

تألّق المغني اللبناني الشهير بأغانيه الجديدة من ألبومه الأخير الذي حقق نجاحاً لافتاً في مختلف الدول العربية. كما غنّى الكثير من قديمه اللبناني والمصري والخليجي. وما أن أنشد "بيكفي إنك لبناني" حتى هاجت الصالة بلبنانييها الحاضرين، كما السعوديين والعرب.

وقال عاصي للجمهور "تذكروا أن لبنان قد يقع ويكبو لكنه سينهض بإذن الله وهمّة أهله ومساندة الأشقاء العرب، وأولهم المملكة العربية السعودية.

ورغم أن قوانين الحفلات تمنع التحرّك المزعج للحضور والوقوف بين الطاولات، إلا أن الجمهور لم يكن هادئاً ولا استطاع الإستماع دون أن يعبر له عن محبته والشوق لسماعه.

غنى عاصي لأكثر من ساعتين، وأدخل الفرحة الى قلوب الحضور، والتقاهم بعد الحفل في الكواليس.

وعن شعوره بعد الحفل قال: "أشكر الجمهور السعودي واللبناني والعربي الذي حضر هذا الحفل الكبير وكان بمنتهى الرقيّ والجمال وأظهر لي الكثير من الحب…

لكن تهنئة المستشار تركي آل الشيخ على هذا النجاح في الحفل الختامي، كان لها عندي تأثيرها الكبير، فقد سمعت منه كلاماً ضاعف سعادتي بتفاعل الجمهور الكبير.

وكانت مناسبة لأشكره على الإهتمام، وأن أحمّله أجمل التحيات لكل من دعم وساهم في دعم الفنانين اللبنانيين للحضور الى الرياض، ووضعهم ضمن لائحة المشاركين في هذا الموسم، الذي أبهر العالم بتنوّعه ومشاريعه الثقافية والفنية والرياضية والسياحية في المملكة".

