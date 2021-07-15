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إيلاف: تبدأ منصة "شاهد vip" اعتباراً من 15 يوليو، عرض الدراما الاجتماعية "دور العمر" من تأليف ناصر فقيه، إخراج سعيد الماروق، بطولة سيرين عبد النور، عادل كرم ، طلال الجردي، يارا فارس، جان دكاش، علي الخليل، ريموند عازار، نوال كامل، وبمشاركة غبريال يمين، أنطوان بلبان، فؤاد يمين، سعيد سرحان، ميرنا مكرزل وآخرين.

يطرح العمل حكاية الممثل فارس نحاس الذي حقّق نجاحات مبهرة في محاربة الشر وتحقيق العدالة على طريقته من خلال شخصية أمير الخيالية في أحد المسلسلات التلفزيونية التشويقية الناجحة. يلتقي فارس بشمس مطر، وهي امرأة جميلة مهووسة بشخصية أمير، تشرع معه في تنفيذ مخطط بهدف تقديم بعض المجرمين ممن يعتقدون أنفسهم فوق القانون إلى العدالة.

سيرين عبد النور: شمس ستعيش قصة حب مختلفة

توضح سيرين عبد النور أن "العمل يتضمن رسائل تتعلّق بما قد يعيشه البعض من ظلم أو ما قد يتعرّضون له من استبداد". وعن شخصية شمس تقول: "هي شابة تنتمي إلى طبقة غنية، متعلقة بوالدتها، وناقمة على والدها بسبب طريقة تعامله مع الأم". وحول طبيعة الخط الدرامي الذي تقدمه في العمل، توضح سيرين: "عادةً ما يقع جمهور الفنان في غرام الشخصيات التي يجسّدها نجمهم المفضّل، وشمس تمثل هذا النوع من الجمهور، غير أن لديها هدفاً أعمق من مجرد الإعجاب على الشاشة، إذ ستعيش قصة حب مختلفة من نوعها، تهرب فيها من واقعها ومشاكلها التي عاشتها مع والدها وخلال زواجها وكل ما تعرّضت له في حياتها من ظلم". وتضيف سيرين: "شمس هي نموذج لمجموعة من المشاعر الإنسانية كالحنان والقوة والضعف والجنون، وهو ما عبر عنه الكاتب ناصر فقيه بطريقة رائعة". وتختم سيرين: "هذا أول تعاون فعلي لي مع سعيد الماروق، وقد كنت على مدى نحو 21 عاماً أنتظر عملاً بهذه النوعية الجيدة، يحكي عن الواقع الحالي مع الإشارة إلى مراحل زمنية ماضية، وتغيير في اللوكات، وهذا ما سيلاحظه الجمهور لدى متابعته للمسلسل. رحلتي مع MBC و"شاهد" طويلة، وثقتي بهما أكبر، مما يجعلني لا أتردد إطلاقاً في العمل معهما".

عادل كرم.. فارس يضرب بيد من حديد ويسوق المجرمين إلى العدالة

يوضح عادل كرم أنه يجسّد في "دور العمر"، شخصية الممثل فارس الذي يضرب بيد من حديد معاقل الجريمة والفساد ويسوق المجرمين إلى العدالة من خلال دور أمير بطل مسلسل تلفزيوني بعنوان "الجلاد".

يعرب كرم عن سعادته بـ"الوقوف لأول مرة أمام كاميرا الماروق، وفي نص "صديق العمر" ناصر فقيه الذي تجمعني به رحلة عمل تجاوزت ربع قرن ومع سيرين". ويلفت إلى أن نيّة اللقاء بالمخرج سعيد الماروق والنجمة سيرين عبد النور، كانت موجودة منذ زمن وتحققت أخيراً في هذا العمل. وفيما يشدد عادل كرم على اللمسة الدرامية النوعية لناصر فقيه، ,يؤكد في الوقت نفسه على أهمية الرؤية الإخراجية للمخرج سعيد الماروق "الذي أخرج كل لقطة بطريقة سينمائية مدهشة"، على حدّ وصفه. ويختم كرم: "منصة شاهد ومن يقف خلفها هم أصحاب رؤية بعيدة، وسينتلقون بالانتاجات العربية إلى مستوى مختلف"، ومثنياً على "تعاملهم السلس والاحترافي الذي سيلمسه المشاهد على الشاشة من خلال إنتاجاتهم بصورة عامة، ومسلسل "دور العمر" بطبيعة الحال".

الكاتب ناصر فقيه: حان الوقت لكسر النمطية

يصف ناصر فقيه، المعتاد على التواجد في مواقع التصوير، العمل بقوله: "أقدم الكوميديا منذ ربع قرن، وشعرت أن الوقت قد حان لكسر النمطية، و"دور العمر"، هو عمل درامي فيه الأجواء السايكولوجة التشويقية، ويدخل في أعماق النفس البشرية ويحمل قصص الحب والغموض، إلى جانب مزيج من الحالات الإنسانية المرتبطة بموقع النجم في أعين جمهوره، في موازاة حقيقته كإنسان على أرض الواقع". ويتابع فقية: "سنتابع عادل كرم يقدم دورين، فهو فارس الممثل، وأمير الشخصية التي يجسدها في مسلسل داخل مسلسلنا بدور البطل الخارق الذي يحارب الشر ويتعقّب من يعتبرون أنفسهم فوق القانون، إذ يرى في نفسه صوت الشعب والقادر على أن يطال الفاسدين والمجرمين ويحاسبهم. أما شمس فتتقرب منه لتحقيق أجندة خاصة بها، وهي شخصية مركبة وعميقة، تستطيع ببساطة أن تستغل الناس، وقد تمكنت سيرين من تجسيد شخصية شمس على أكمل وجه". ويختم فقيه": "يبقى النص حبراً على ورق ما لم يُنفذ برؤية مخرج مبدع على غرار الماروق، فقد حاولنا أن نعمل معاً على النص بصورة سينمائية، بموازاة التنسيق مع منصة "شاهد" التي كانت منفتحة على الأفكار الجديدة. لا بدّ من الإشارة إلى أن "شاهد" ليست الجهة العارضة والمنتجة فقط، بل لديها فريق متكامل يعمل على تطوير الفكرة والنص، وهذا تحديداً ما تفتقر إليه الدراما في العالم العربي".

المخرج سعيد الماروق: مسلسل بإيقاع سينمائي يحمل مواصفات عالمية

يوضح سعيد الماروق: "حين قرأت المعالجة الدرامية والحلقتين الأولى والثانية، أدركتُ على الفور بأن ناصر فقيه كتب المسلسل بإيقاع سينمائي يليق بالعالم العربي ويحمل مواصفات عالمية". يثني الماروق على ما أسماه بـ "الفكر المتجدد للقيمين على منصة شاهد" مضيفاً: "لديهم فكراً متجدداً وأشخاصاً يتكلمون لغة الصورة ويدققون في كل التفاصل، ليس النص فحسب، بل في ما يحتاجه العمل من موسيقى وإضاءة وديكور وغيره من عناصر بشكل واعٍ. لذا، لا بد لهذا الأمر أن ينعكس على تطوّر الدراما والمشهدية التلفزيونية في العالم العربي". ويستطرد الماروق: "النص مكتوب وفق فكرة الصراع بين العدالة واللاعدالة، الحق والباطل، بموازاة طرحه الدرامي لأسلوب تنفيذ العدالة". وفيما يشيد الماروق بالتعاون مع سيرين عبد النور وعادل كرم، يسلط الضوء على التكنيك المتبع من خلال الصورة والعدسات، واصفاً إياه بأنه يخدم فكرة العمل المتنقّل بين الماضي والحاضر، مع حضور لافت للموسيقى التصويرية التي وضعها سائد الهاشم."

طلال الجردي: جذبني الصراع بين الخير والشر بطريقة غير تقليدية

يقول طلال الجردي: "أحببت الشق النفسي في العمل والجو البوليسي وعالم الجريمة، لكن أكثر ما جذبني هو الصراع بين الخير والشر بطريقة غير تقليدية، وشعرت أن هذا المشروع يعبّر عن بعض آرائي ولو بشكل رمزي." ويضيف: "تقع سلسلة من الجرائم التي يتولاها المحقق الذي أقدم دوره. يمتلك المحقق طريقة مختلفة في مقاربته للجرائم، إذ نراه يدخل بنفسه ضمن دائرة غموض الشخصيات والمتهمين، وهو أكثر ما جذبني لهذا الدور". ويختم الجردي: "العمل مختلف لجهة النص والتصوير، لذا أتشوق لمتابعته، وأنا سعيد بدعم "مجموعة MBC" ومنصة "شاهد VIP" لهذا العمل ولكل الأفكار الجديدة والجيدة في العالم العربي".

جان دكاش: أقدم شخصية تحركها عقدة نقص من بطل الحكاية..

يوضح جان دكاش: "أطل بدور هادي وهو مدير أعمال فارس، وأكثر ما يحركه خلال الأحداث هو عقدة النقص من الأخير، الأمر الذي ينعكس على تصرفاته ويخلق تشنجاً معه، علماً أنهما صديقان منذ الطفولة، لكن هذه الغيرة مما حققه فارس ستحركه بطريقة سلبية". يعتبر دكاش أن "الشخصية جميلة، وتتحرك على مستويين، الأول هو الصداقة مع بطل الحكاية، والثاني علاقة هادي بشقيقة فارس التي ستنكشف أبعادها في سياق الأحداث".

