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إيلاف: أحيا الفنان السعودي رابح صقر، حفلاً في Jeddah Super Dome وسط أجواء طربية خليجية، وذلك ضمن حفلات صيف جدة المستمرة في أسبوعها السابع على التوالي.

شهد الحفل توافد حشد كبير من الجمهور السعودي، ولكن تحت تشدد كبير والتزام بإجراءات السلامة من قِبل شركة بنش مارك، حفاظً على سلامة الجمهور واحترام الإجراءات الصحية التي تفرضها وزارة الصحة السعودية والتباعد الإجتماعي.

هذا وكان الفنان صقر قد طالب الشركة المنظمة زيادة عدد المقاعد حتى لا يستاء منه جمهوره العريق، بعد نفاذ بطاقات الحفل، التي تراوحت أسعارها بين 245 و3000 ريال سعودي، بعد خمس ساعات فقط على طرحها، كما عبّر عن اشتياقه الى الجمهور السعودي وطلب منهم إختيار الأغنيات التي يرغبون في سماعها.

قدّم الحفل الإعلامي سامي جميل، وافتتحت الحفل الفنانة حنين المنصور، وذلك ضمن مبادرة هيئة الترفيه وشركة بنش مارك Benchmark بدعم المواهب السعودية الشابة، بتوجيه من المستشار تركي آل الشيخ، وذلك عبر إعطاء فرصة للفنانين والفنانات السعوديين الشباب لافتتاح حفلات موسم الصيف بوصلات غنائية، في إطار إظهار المواهب السعودية ودعمها.

يّذكر أن مسرح قبّة جدّة سوف يشهد الأسبوع المقبل على ليلة رومنسية إستثنائية مع وائل كفوري ونانسي عجرم.