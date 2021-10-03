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إيلاف من القاهرة: بعد عرض 3 مواسم من مسلسل الآنسة فرح على منصة شاهد vip، وتستعد شركة Sproduction لصاحبتها سالي والي لإطلاق الموسم الرابع على المنصة بعد النجاح الذي حققته على منصات السوشال ميديا وتصدره تريند منصة شاهد وقت عرضه.

مسلسل الآنسة فرح هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، وقد انتهت Sproduction من تصوير 5 مواسم من المسلسل تمامًا مثل النسخة الأصلية بإجمالي 110 حلقة على مدار 3 سنوات.

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج وأحمد الجندي، وقد حصد أجزاءه الثلاثة العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.