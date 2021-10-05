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عززت المغنية البريطانية، أديل، التكهنات بأنها على وشك إصدار أول عمل موسيقي لها منذ عام 2015، بعد أن قامت بتحديث موقعها على الإنترنت وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم تغيير صور النجمة على صفحاتها الخاصة على كل من تويتر وإنستغرام إلى نمط أزرق وفيروزي، بينما تم مسح موقعها القديم واستبداله برابط يحث المعجبين على التسجيل للحصول على معلومات.

ويأتي ذلك بعد أن تم عرض الرقم 30، على العديد من المباني حول العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويتوقع المعجبون أن يكون هذا هو عنوان ألبومها الرابع، حيث حملت البوماتها السابقة الأرقام 19 و21 و25.

وتم رصد هذه العروض الغامضة على برج إيفل في باريس والكولوسيوم في روما وبوابة براندنبورغ في برلين ومتحف نيمو في أمستردام ومبنى إمباير ستيت في نيويورك.

وورد أن الشعار ظهر أيضا في روسيا والبرازيل والمكسيك وبولندا وإيرلندا وإيطاليا وكندا وماليزيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.

وعلى الرغم من أنه لم يتم تأكيد ارتباط هذا الشعار رسميا بأديل، إلا أنه استخدم في الشعار الذي عرض نفس الخط الذي كانت قد استخدمته المغنية في ألبوماتها السابقة.

Tate Modern - an art gallery in London! #Adele30 pic.twitter.com/iSTwT63cQP — Adele Daily ³⁰ (@adeledailynet) October 2, 2021

وكانت المغنية قد ألمحت في السابق إلى أن ألبومها الرابع سيكون عنوانه "30" في منشور على إنستغرام في عام 2019، حيث قالت مازحة للمعجبين: "30 سيكون بمثابة أسطوانة من نوع درام آند بيس ليغيظكم جميعا".

واطلاق الرقم "30" الذي قد يكون عنوان الألبوم الجديد وثيق الصلة بطريقة أديل السابقة في تسمية ألبوماتها بحسب أعوام محورية في حياتها.

وكانت أديل قالت سابقا إنها ستتوقف عن الغناء، مؤكدة انها ستركز على الحياة الأسرية.

لكن المغنية انفصلت عن زوجها السابق سايمون كونيكي عندما كانت في الثلاثين من عمرها (وهي تبلغ الآن 33 عاما) وكانت بعيدة عن الأضواء إلى حد ما منذ ذلك الوقت.

وكان الاستثناء الوحيد لذلك هو ظهورها في البرنامج الكوميدي الأمريكي "ساترداي نايت لايف" وتقديمها له العام الماضي.

وردت في ذلك الوقت على الشائعات القائلة بأنها بصدد إطلاق ألبوم جديد مشيرة إلى أن ألبومها لم يجهز بعد.

أعلى مستوى

وقال فريزر تي سميث، الذي شارك في كتابة أغنية آديل الشهيرة Set Fire To The Rain، لبي بي سي مؤخرا إنه "لا يعرف" ما إذا كان الألبوم الجديد للنجمة قد اكتمل.

وأضاف: "أديل تحافظ على سريتها بشكل لا يصدق، وأعتقد أن هذا ما تريده وهو خلق هذا التشويق".

وتابع: "الأمر هو أنك لا تعرف الاتجاه التالي الذي ستسلكه. يمكن أن يكون آر اند بي، أو موسيقى الروك، أو الأغنيات الحزينة".

وقال: "ولكن مهما كانت (الاغنيات الجديدة)، فستكون على أعلى مستوى".

وجرى الإعلان عن ألبوم أديل الأخير، 25، بحملة تسويقية غامضة. إذ تفاجأ مشاهدو برنامج "اكس فاكتور" في المملكة المتحدة أثناء استراحة إعلانية ببث مقطع مدته 30 ثانية من أغنية جديدة (تم الكشف عنها لاحقا على أنها أغنية "هيللو") على شاشة فارغة.

وباع الألبوم أكثر من 3.5 مليون نسخة في المملكة المتحدة وحدها، مما أدخله قائمة الألبومات الأكثر مبيعا في البلاد عبر التاريخ وحل في المرتبة 14.

كما حطم الألبوم سجلات المبيعات في الولايات المتحدة وفازت أديل بجائزة غرامي لألبوم العام - والتي حاولت آديل بشكل لا يُنسى منحها لبيونسيه.

وقالت وهي تبكي: "لا يمكنني قبول هذه الجائزة". وأضافت: "فنانتي المفضلة في حياتي هي بيونسيه. وألبومها بالنسبة لي، ألبوم ليمونايد، هو ألبوم هائل".