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إيلاف: طمأنت الاعلامية والممثلة ريتا حرب جمهورها بتسجيل صوتي نشرته عبر حسابها على "الإنستغرام" تحدّثت فيه عن معاناتها بعد حادث السير المروّع الّذي تعرّضت له في تركيا وكاد أن يودي بحياتها.

وأشارت الإعلامية والممثلة اللبنانية إلى أنّها خضعت لسلسلةٍ من العمليّات في جسدها ووجهها بعد الحادث ولا تزال تحت المراقبة، وبكت تأثراً بسبب التجربة المريرة الّتي عاشتها.

كما كتبت تعليقاً على الملف الصوتي جاء فيه: "أول رسالة بعد حادث كان ممكن ينهيلي حياتي بشكر الله انو سلّمني لعيلتي الصغيرة والكبيرة.. محبتكم اللي غمرتني من أول لحظة بعد الحادث كانت قوتي الوحيدة... دقت الموت وبشكر الله على نعمة الحياة".