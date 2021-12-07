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إيلاف: بعد نجاحهما سوياً وتكوينهما ثنائي متميّز أحبّه الجمهور سواء كان في مجال الغناء أم البرامج، يكرّر المغنّيان عبد الفتاح الجريني وجميلة البدوي تجربتهما وذلك عبر أغنية تجمعهما معاً وتحمل عنوان "شكراً"، وهي من كلمات وألحان Mobeazy وإنتاج "شفروليه".



وتُعتبَر ’شكراً‘ المغنّاة باللهجة المغربية البيضاء رابع تجربة تجمع بين الجريني وجميلة بعد "عهود الحب" و"ظالمة"، وهي الأغنية الدعائية العربية لفيلم شاروخان وماهيرا خان، وأيضاً أغنية "سمّع صوتك للعالم" التي تُعدّ النسخة العربية من أغنية La Gozadera للمطرب العالمي مارك أنطوني.



تشكّل أغنية "شكراً" والتعاون بين الجريني وجميلة جزءاً من ألبوم يضم ست أغاني مميّزة ويجمع عدداً من أصحاب المواهب الفنّية المعروفين والناشئين في العديد من المجالات الغنائية، بدءاً من البوب، مروراً بالغرونج (الروك البديل)، وصولاً إلى الراب، وذلك لأجل إعادة صياغة المشهد الموسيقي في الشرق الأوسط. ويأتي هذا الألبوم من خلال التعاون مع "شفروليه"، وذلك مع مضي الشركة الأميركية للسيارات بوجهة جديدة في عالم الموسيقى بمنطقة الشرق الأوسط لكن بشكل مختلف، ويترافق هذا بداية مع طرح مركبة "شفروليه جرووف" الجديدة.



على صعيد آخر، يعمل كل من المغنّيين على إصدار ألبومه الخاص، حيث يستعد عبد الفتاح الجريني لطرح ألبومه الجديد تزامناً مع عيد الحب في فبراير 2022، وهو يتنوّع ما بين اللهجة المصرية والخليجية والمغربية، كما سيقوم بجولة غنائية في عدد من الدول العربية.



بدورها، تعمل جميلة على مشروع غنائي خليجي جديد سيشكّل مفاجأة ونقلة مختلفة تشهدها الموسيقى الخليجية، خصوصاً وإنها اشتهرت منذ ظهورها بالتنوّع والتجدّد الموسيقي الدائم.