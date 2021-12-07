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إيلاف: تبدأ اليوم النجمة التونسية هند صبري مهامها كعضوة لجنة تحكيم الأفلام الطويلة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة في دورته الأولى والتي يترأسها المخرج الإيطالي العالمي جوسيب تورناتوري Giuseppe Tornatore.

وكانت هند قد تألقت في إفتتاح المهرجان بإطلالة متميزة صممتها الستايلست ياسمين عيسى، وحملت توقيع مصممة الأزياء السعودية الشهيرة هنيدة، ومجوهرات فواز جروسي، وclutch مرزوق، وحذاء رينيه كافيولا، و الشعر هيما،وماكياج ايناس حمود.

كانت هند قد فازت بجائزة أفضل ممثلة في جوائز فرانكوفون للسينما عن دورها في الفيلم التونسي "نورا تحلم" في رواندا حيث تقام دورة العام الحالي.

وتسلمها بدلا عنها ستيفان تيلمان المنتج البلجيكي المشارك في إنتاج الفيلم. وهي العربية الأولى التي تحصد هذه الجائزة.

ووجهت هند لإدارة الجائزة رسالة مصورة باللغة الفرنسية جاء فيها انها تعتذر عن عدم استطاعتها حضور الفعالية وتسلم الجائزة بنفسها ولكنها مرتبطة بالسفر لجدة للمشاركة كعضوة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة في أولى دورات مهرجان البحر الأحمر وهي سعيدة بهذه الجائزة لأنها تضم عدد كبير من النجوم في الدول الناطقة بالفرنسية أو التي تلقت دعما من دول فرانكفونية وهو فخر كبير وشرف أن تحصل على جائزة عالمية بهذه القيمة ووسط كل هؤلاء النجوم.

هذه الجائزة من جوائز التمثيل الكبرى في العالم وتعادل جائزة الأوسكار الأمريكية للدول الناطقة بالفرنسية، ويتنافس عليها أي عمل ناطق بالفرنسية أو به انتاج فرانكفوني عبر العالم كله.

وكانت هند قد فازت من قبل بجائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، وعن الفيلم نفسه فازت بجائزة أفضل ممثلة من ايام قرطاج السينمائية، وأفضل ممثلة من مهرجان الجونة السينمائي.

هند عبرت عن سعادتها وفخرها بهذا التتويج وأنه استكمال لرحلة الجوائز التي حصدتها عن هذا الدور .

وتنتظر الممثلة والمنتجة التونسية عرض مسلسلها "البحث عن علا "عبر منصة نيتفليكس قريباً.

وهو من ست حلقات فيها العديد من المغامرات في عالم جديد و رحلة مميزة تتأرجح فيها ما بين دوامة الحياة و بين محاولاتها لاعادة اكتشاف ذاتها كإمرأة في حين تحاول الموازنة بين دورها كام و زوجة و رائدة اعمال.

يصحب "علا عبد الصبور " في رحلتها عدد كبير من النجوم منهم الفنانة القديرة سوسن بدر في دور ام علا . وهاني عادل في دور زوجها هشام. كما ينضم إليهم ندى موسى و محمود الليثي و داليا شوقي. مع نخبة من ضيوف الشرف من بينهم الفنان الكبير خالد النبوي.

مسلسل "البحث عن علا " من بطولة النجمة هند صبري و التي شاركت كمنتج منفذ لأول مرة من خلال شركتها Salam prod بالتعاون مع partner pro و المنتج المنفذ امين المصريوهو مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال، و قصة و سيناريو و حوار مها الوزير و غادة عبد العال، من إخراج هادي الباجوري.

وتواصل تصوير فيلمها الجديد "كيرة والجن" الذي تشارك بطولته مع النجوم كريم عبد العزيز ،وأحمد عز، ويخرجه مروان حامد، ويكتبه أحمد مراد، وتنتجه سينرجي فيلمز.