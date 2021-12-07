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إيلاف: تعود الفنانة السورية نانسي الزعبلاوي للساحة الغنائية بألبومها الجديد "محطة ٤٠" بعد غياب.

الالبوم باللهجتين المصرية والسورية ويشمل سبعة أغاني وهو الثالث في مسيرتها الفنية، وتعاونت فيه مع شعراء وملحنين مصريين وسوريين.

وسيتم طرح أغنياته تباعاً عبر اليوتيوب وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

اولى هذه الأغاني بعنوان "يا ما رحنا" وهي من كلمات جورج عشي وألحان نعيم حمدي.



وكانت الفنانة السورية قد أصدرت من قبل البومين غنائيين هما "مستحيل" و"الحكاية".

زعبلاوي عبرت عن سعادتها بلقاء جمهورها والعودة لهم بعد الغياب وتمنت أن تلاقي الأغنيات اعجابهم خصوصا أنها قضت وقتاً طويلاً في اختيارها وتنفيذها بالشكل اللائق.