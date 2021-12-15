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إيلاف: أطلق الممثل ومغني الراب السعودي راكان عبدالواحد المعروف بـ binbella ، فيديو كليب أغنيته الأولى "فين دي؟" التي أتت بالتعاون مع شركة الأزياء العالمية FENDI.



"فين دي؟" هي أغنية راب مليئة بالإيقاعات الجذابة تتميز بكلماتها البسيطة وألحانها الجديدة، وقد لاقت إعجاباً كبيراً من متابعي راكان الذين رحبوا بخطوته الأولى في عالم الغناء.

أما عن الأغنية المصورة فقد تميز بطريقة طرحه المختلفة وأجوائه الراقصة، وقد تألق راكان بعدة إطلالات شبابية جميعها من توقيع Fendi.

واللافت كان اختيار اسم الأغنية "فين دي" بالعربي الذي عكس اسم الماركة ولكن بمعنى آخر ليكون قد خلق بذلك طابع خاص له لا يشبه أي عمل آخر.

من جهة أخرى، عبّر راكان عن سعادته الكبيرة بإطلاق أولى أغنياته، معتبرا أن هذه الخطوة ستشكل نقطة تحول كبيرة في حياته المهنية.

يذكر أن راكان يعتبر من أبرز المواهب السعودية الناشئة مؤخراً وهو يحظى باهتمام كبير وقد نفّذ مؤخراً مجموعة إعلانات ضخمة مع سلسلة من أهم الماركات العالمية، وهو حالياً في صدد التحضير لعدة أغاني راب جديدة ستبصر النور قريباً.

